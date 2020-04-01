【新冠肺炎】湖北台人返鄉難　心臟病女童拍片求蔡英文讓她們回家

雖然新冠肺炎疫情在湖北逐步緩解，但仍有許多台灣人滯留當地，難以返鄉。近日，滯留湖北宜昌的一名陸配帶着兩個女兒，其中小女兒2歲患心臟病無法如期回診，心焦如焚，自拍視頻懇求蔡英文讓她們回家。

據悉，截至目前為止，共有三批飛機載滯留湖北台人回台，分別是2月3日東航載247人；3月10日華航、東航載361人；再來是3月29日、30日華航在上海2架定期航班，載367人回台。目前仍有約500台人滯留湖北，其中多數在未解封的武漢。

兩架次華航「類包機」載回367位滯留湖北台人，目前仍有約500台人滯留湖北，但因後續包機無下文，令台人心焦。圖為「類包機」台人抵台後接受檢疫。（台灣中央流行疫情指揮中心供圖）

其中一位滯留湖北宜昌的陸配帶着兩個女兒，大女兒6歲該上小學卻無法上課，小女兒2歲患心臟病卻無法如期回診，現在就怕心臟出問題。這位媽媽百般嘗試希望能夠搭上之前三批飛機返台，卻始終無法如願。在無計可施之下，只好拿起手機，請她的兩個寶貝女兒現身說法，只見這對小姐妹手裏拿着「中華民國護照」，向蔡英文懇求讓她們回台灣。

提供視頻的湖北台灣同胞返台後援會長徐正文呼籲，如果後續沒有包機，希望台灣政府在4月8日武漢解禁後取消台人註記，讓他們比照歐美返台者，自行搭機返台、居家隔離。

日前台北巿長柯文哲也表示，從數據來看，紐約比武漢還危險，但目前從武漢返台者要集中檢疫，從美國返台者卻沒有，呼籲台官方應有統一標準。對此，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，集中檢疫的主因是，台灣社會普遍對武漢回來的台人「不放心」。

兩個小姊妹手持護照，懇求蔡英文讓她們回台灣。（湖北台灣同胞返台後援會長徐正文供圖）

另一方面，《人民日報》海外版網站3月31日刊出「民進黨欺負滯鄂台胞良心何在？」評論文章。文章對比台灣針對湖北台人與海外台人的「雙重標準」，本可從武漢起飛回台的台人，必須奔波千里繞道上海搭指定班機，下機後集中隔離；歐美的台人則如常入境，每日多則5千少則3千，入境後回家檢疫。

據了解，目前湖北台人回台要「高規格防疫」，限制眾多，但歐美疫情嚴重地區的人回台人士限制少很多，甚至確診人士都都回了台灣。同時，近期台灣境外輸入病例多來自美國，無一例來自大陸。

評論質疑，台官方如果之前是因為大陸疫情嚴重「防疫優先」，那麼，現在歐美疫情嚴重又改「親情優先」？歧視、冷血，都不足以表現這場大變臉。