【觀察】國民黨縣市黨部人事案落定　中生代缺「狼性」欠擔當？

國民黨主席江啟臣在今天（1日）的中常會中敲定了一度難產的各縣市黨部主委人事案。除了原任新北市黨部主委的李乾龍轉戰國民黨中央成為秘書長，使得新北市黨部主委的職缺，交棒給前國民黨立法委員黃志雄之外，多數縣市黨部主委由原班人馬留任，包括台北市黨部主委黃呂錦茹、台南市黨部主委謝龍介，以及高雄市黨部主委莊啟旺等。 然而，這份名單卻缺少蔣萬安等被寄予厚望的中生代，引發對中生代缺少「狼性」、欠缺擔當的猜想。

國民黨在2018年縣市首長改選中大獲全勝，拿下15席縣市首長寶座，絕大多數的縣市長都將在2022年改選時爭取連任，下次選戰的提名，基本上不太會有「大風吹」的情形發生，使得本次國民黨各縣市黨部主委人選的調配過程中，未見輿論上有太多選務佈局的「陰謀論」討論聲。

唯獨國民黨台北市黨部主委的人事案，是最具有「懸念」張力的一個。選民結構使然，台北市長向來是國民黨囊中物，同時也是歷年攻佔總統寶座最有競爭力的山頭，只不過在現任市長柯文哲2014年挾着民眾對國民黨整體執政表現的不滿上位後，致使這個國民黨傳統培育政治明星的「本命區」，一丟失就是8年。

江啟臣以龐大的差距擊退老將郝龍斌，風光就任國民黨來台後最年輕的黨主席，打響了中生代接班改革的第一槍。（洪嘉徽攝）

據悉，原任國民黨台北市黨部主委的黃呂錦茹，一度有意將職務交棒給國民黨內的明日之星，也是蔣家後人的蔣萬安，希望蔣萬安以現任台北市立法委員的基礎，加上市黨部的組織布局，全力衝刺2022年台北市長一役，替國民黨奪回灘頭堡，同時基層也不斷傳出勸進蔣萬安的聲音。但可惜的是，最後江啟臣拍板的人事案，榜上大名卻不是掛着蔣萬安。

可惜這兩字也並非對黃呂錦茹不敬，畢竟黃呂錦茹的基層實力強勁，過去黃呂在台北市民政局長任內，也有消息傳出指黃呂經常自掏腰包贊助基層里長辦理活動，花出去的總金額上看新台幣千萬元（約合256萬港元），當初成為國民黨台北市黨部主委，據悉也是國民黨前主席吳敦義系統「照三餐勸進」，可說得來不易的大將。

只是國民黨在2020年台灣大選中慘敗，選後的韓國瑜深受市長罷免案纏身，台中市長盧秀燕的處境也好不到哪去，大概率遭對手陣營如法炮製，以罷免案拖累施政。以目前情勢看來，若國民黨2022年能有中生代明星接棒上陣，如同韓國瑜2018年打着「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」的招牌，在全台替國民黨衝刺選情，對低迷的選情不可謂不是一劑強心針。

蔣萬安未出現在國民黨台北市黨部主委的人事案中。（資料圖片）

蔣萬安面對眾望，最後到底會不會參選2022年台北市長選舉，時候未到，仍難以說定，不過光從蔣萬安未接下國民黨台北市黨部主委一事看來，仍在大吊藍營支持者的胃口。此中是否有任何怯戰、避戰成分，便見仁見智。

然而，難以否認的是，在柯文哲即將屆滿改選洗牌的台北市，國民黨內目前除了蔣萬安之外，實難看見其他潛在人選，莫非連台北市這個本命區，都被國民黨視為食之無味，棄之可惜的雞肋？換另一個角度想，若國民黨仍以為，當前台北市仍是國民黨不必刻意佈局，時候到了自然手到擒來的選區，只怕太過天真。

中生代「趕鴨子上架」不如早接班

借鏡民進黨在自家灘頭堡高雄市的佈局情形，民進黨高雄市黨部主委即將於5月改選，黨內各方人馬來勢洶洶，把黨部主委職務當成高雄市長前哨站的，大有人在。更別說2014年民進黨林佳龍、鄭文燦分別當選台中市長、桃園市長，都是地方「深蹲」多年得來的成果，此番對於選戰的野心與狼性，是國民黨一票打着改革旗號的中生代，所望塵莫及的。

如果國民黨的選將總要拖拖拉拉，最後關頭才趕鴨子上架，卻不願及早蹲點耕耘基層，那得不到接班機會，又有什麼資格責難昔日掌權的黨內大老不讓位？黨運不昌的國民黨，得先「自己行行好」，最好別想再拿「九二共識」或兩岸關係的外部環境因素，當成失敗的藉口。