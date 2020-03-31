時代力量籲台護照英文名改「TAIWAN」　國民黨副秘：引火自焚

台灣親綠政黨時代力量日前公布一份最新民調，指高達74％的台灣民眾，支持將台灣現行的中華民國護照英文名稱，從「REPUBLIC OF CHINA」改成「TAIWAN」。事後，台灣外交部又對外表示，假如「朝野對此新名稱有共識，外交部自當配合辦理」，使得護照英文名稱議題，再度於台灣掀波。不過，國民黨副秘書長謝龍介在當地時間3月31日表示，「中華民國」的名稱可說是「神主牌」，操作意識形態，當心有朝一日將引火自焚。

台灣又出有意將護照上的「REPUBLIC OF CHINA」改成「TAIWAN」，對此，國民黨副秘書長謝龍介警示，操作意識形態，當心有朝一日將引火自焚。（POP撞新聞供圖）

謝龍介3月31日在廣播節目中表示，若護照上的「REPUBLIC OF CHINA」拿掉，在法律上可說是一次幹掉中華民國僅剩的15個邦交國，中華民國這個名字能延續百年沒被消滅，就是因為這些邦交國還在，什麼叫主權？主權就是要靠邦交國來凸顯，如果連15個邦交國都沒了，是要承認什麼主權？謝龍介痛批，做這些沒意義的事情，不過就是自己爽而已。

謝龍介指出，當初陳水扁任內在護照上加註「TAIWAN」字樣，卻未同時刪去「REPUBLIC OF CHINA」，難道是陳水扁腦袋不好嗎？其實陳水扁可聰明瞭，他知道有些東西只能加，卻不能減。

謝龍介表示，中華民國可說是「神主牌」，如果連這個神主牌都不要，那兩岸會發生什麼事？台灣政府要不要跟人民講清楚？若說美國會挺台灣那也很好，大可以也跟人民講清楚。但是，這麼做最後會有什麼風險？難道吵架了真的會有外人挺嗎？若真能如此，我們就跟大陸吵架試試，可是吵完之後，我們就是新的獨立國家？事情沒這麼簡單。

「如果要操作這種意識型態，當心有一天會引火自焚。」謝龍介感歎，台灣有些人以為大陸因為一個疫情就趴在地上了，這樣想的人，不如去看看國際其他國家的疫情，相信他們會反過來欣賞大陸對疫情的控制，所以看事情要看長遠，小心不要一腳踩入火坑。其實聯合國當初創立時，有許多文獻資料裏面寫的都是中華民國，那都是我們的資產，大陸搞不好還很怨歎，他們沒有這樣子的文獻。