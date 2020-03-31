江啟臣首度以國民黨主席身分謁陵 ：緬懷蔣介石精神

為紀念蔣介石逝世45周年，國民黨主席江啟臣3月31日上午首度以國民黨主席身分，前往台灣桃園慈湖陵寢獻花致敬，蔣家第四代成員之一，國民黨立法院黨團書記長蔣萬安也陪同到場。由於當前正逢防疫期間，江啟臣等人無不戴上口罩，彼此間也保持適當距離，成為少見的謁陵畫面。儀式結束後，江啟臣向媒體強調，相信蔣介石也會期待國民黨重拾人民支持，因此他們要緬懷蔣介石的精神繼續努力向前走。

前台灣行政院長郝柏村3月30日逝世，對此，江啟臣表示，國民黨第一時間表達了哀悼，郝柏村對國家有很多貢獻，一生戎馬、捍衛國家、保護國家、建設台灣，留下的功績大家都永遠緬懷在心，也是國民黨從政同志中，非常令人景仰的前輩。

江啟臣首次以國民黨主席身分謁陵，蔣家第四代蔣萬安也陪同到場。江啟臣強調，蔣介石也會期待國民黨重拾人民支持，他們要緬懷蔣介石的精神繼續努力。（洪嘉徽／多維新聞）

江啟辰指出，得知消息後，他第一時間就聯繫郝柏村的長子郝龍斌，並會於適當的時機，並且取得家屬允許的狀況下，前往悼唁表達慰問，此外，國民黨中央也將盡全力協助後續治喪事宜。

江啟臣表示，4月5日就是蔣介石逝世45周年，自己上任主席後，本次是第一次以黨主席身分前來謁陵，一方面紀念，另方面也是緬懷。江啟臣強調，看到當前國民黨處境，提醒自己必須趕快進行改革工作，重新得到更多人民支持與信任，相信這也會是蔣介石對黨員同志的期待，因此，他要緬懷蔣介石的精神，繼續向前走，繼續努力。