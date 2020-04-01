【葉問上身？】不滿詠春被諷「只能打農夫」　台教授堂上狂毆學生

葉問上身？台灣政治大學一名法學教授在課堂上因不滿學生諷刺詠春「只能打農夫」，於是叫該學生對打。但雙方實打懸殊，學生無力還手，被該教授揮拳狂打。 校方今日（1日）回應事件時表示，已展開調查，目前先暫停該名教授上同一節課。台灣教育部則表示，已向當事學生提供法律諮詢。

該名教授在課堂上表示，《葉問》劇情有虛構部分，有學生指「詠春拳只能近距離打、打農夫」。（電影「葉問4」劇照）

有台灣網民在社交網站Dcard表示，在政治大學上周五（27日）的保險法課程上，該名教授稱電影《葉問》劇情有虛構部分，一名男學生指「詠春拳只能近距離打、打農夫」，惹怒教授要求學生上台和他對打。

一開始，教授要男同學先出拳，但在他出拳後立刻被壓制。男學生嘗試攻擊教授背部，然後就被他摔倒椅子上。兩人體型身高相差大，同學毫無招架之力，一路逃到講台下。

然後，教授揮舞左拳、右拳狂打男學生的頭部，還踹他的腹部，把他逼到門邊，在座的同學眼看情勢失控，連忙上台阻止，把雙方架開。男學生過程中道歉，教授卻不斷呼喊「come on」挑釁，斥學生連農夫都不如。該名教授又向班上同學說自己衣服破了，但不會向學生求償。

校方表示，已成立專案小組進行調查中。（資料圖片）

涉事教授被停上同一節課 接受校方調查

事件引起台灣網民討論。政治大學表示，該校法學院已成立專案小組進行調查中，並暫停這名教授再繼續教保險法這門課程，改由其他老師授課。校方又安排系主任致電慰問涉事及在場學生，輔導中心亦主動聯絡。

台灣教育部亦證實事件，指目前由校方小組調查，其後將按責任疏失判斷是否要暫停該教授其他課程，若確定疏失嚴重將送教評會進一步懲處。而學生輔導諮商中心已聯繫當事學生及該課堂的同學，提供個別或團體諮商輔導服務，提供當事學生法律諮詢。