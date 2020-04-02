【新冠肺炎】台灣研發新型快篩試劑　檢測最快10分鐘有結果

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，台灣國家衛生研究院今日（2日）宣布，成功以SARS抗體研發出可檢測新冠肺炎的快篩試劑，最短10到15分鐘內能有結果，並將進一步確認快篩試劑的專一性，預計下周啟動招商，並進行試量產。

目前新冠肺炎病毒的檢測方法主要是依賴核酸檢測。（新華社）

目前新冠肺炎病毒的檢測方法主要是依賴核酸檢測，沒有像流感病毒有快篩可用。國衛院副院長司徒惠康表示，國衛院於1個多月前向疾管署取得新冠肺炎的活體病毒，研究團隊經1個多月將病毒增值、測試，證實SARS抗體可用來檢測活體新冠肺炎病毒，且只要10到15分鐘就能看出結果。

司徒惠康說，不過為避免將其他病毒誤認為新冠肺炎病毒，近期研究團隊仍持續以不同的冠狀病毒進行測試，了解該抗體的專一性。

司徒惠康表示，由於快篩試劑比病毒核酸檢測便宜很多，未來診所或第一線醫療院所收治疑似個案時，得以快速篩檢，替風險高的患者爭取隔離、治療時間，避免疫情擴散，但仍無法取代病毒核酸檢測。

司徒惠康又稱，國衛院預計下周4月9日舉辦招商說明會議，經評選後會選出適合的廠商，並進行試量產；由於後續仍有許多測試有待進行，何時能實際用於臨床，時間表上還無法確定。

（《聯合報》）