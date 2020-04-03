【新冠肺炎】台灣防疫新規：入台14天內有症狀者統一隔離

台灣疫情指揮中心4月2日宣布，台灣新增10起新冠病例確診案例，分別為8例境外移入和2例本土感染，全台累計確診病例達339例。同時，台疫情指揮中心也頒佈兩項新規定，即日起嚴格禁止民眾至醫院及照護中心探望病眷，並且自4月3日起規範入境台灣者，凡14天內有出現發燒等症狀，將統一至官方指定地點進行隔離。

台灣疫情中心指揮官、衛福部長陳時中於記者會表示，台灣新增2例本土個案，相關接觸者皆居家隔離中。

另外，台灣疫情指揮中心也頒佈兩項新規定，疫情中心副指揮官、台內政部次長陳宗彥表示，近來台灣許多入境旅客都有疑似感染的症狀，每日大多維持一百多例，為兼顧對重症者和社區的保護，4月3日起，入境台灣的旅客若在14天內有發燒等症狀，除要配合機場相關檢採措施外，也要依指示搭乘防疫車隊到指定地點進行隔離。他強調，這樣的措施主要是希望在等候檢測結果出爐前，避免可能感染源進入社區，「希望保護邊境，也保護社區檢疫」。

陳宗彥補充，目前台灣有3個機場開放旅客入境，即桃園機場、台北松山機場和高雄小港機場，相關的指定場所，除以現有規劃的集中檢疫場所外，也會就近考量。若疑似案例的採檢結果為陰性，且症狀恢復並無其他需要擔憂的地方，並由檢疫場所的醫護人員進行健康評估，確認沒有問題，就可以返家進行居家檢疫。