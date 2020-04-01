新冠肺炎｜台灣建議保持室外1米、室內1.5米社交距離　戴口罩唱K

台灣流行疫情指揮中心4月1日下午2時召開記者會宣布，台灣新增7例新冠肺炎確診病例，均為例境外移入，6例自美國移入，1例自英國移入。台灣累計確診數增至329人，分別為283例境外移入及46例本土病例。 為降低疫情的危害，台灣衛福部長、中心指揮官陳時中也宣布幾項防疫的新措施，包括居家檢疫者若不能「潔身自愛」，違反規定者將強制集中檢疫。指揮中心也公布「社交距離注意事項」，建議人與人之間，在室內應保持1.5米、室外保持1米之距離、搭乘大眾運輸要戴口罩。

台衛福部長、疫情指揮中心指揮官陳時中未透露何時要對違反「社交安全距離」規定者開罰處分。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

3例未知感染源暫無社區傳染風險

陳時中表示，新增之7例境外移入個案，有6例發病前的活動國家為美國，1例為英國，疫情相對單純，5例為機場攔截，2例為居家檢疫者。

對於台灣有引發社區傳播風險的5例未知感染源本土案例，陳時中指出，雖然沒辦法找出感染源頭，但其中有3例的相關接觸者檢驗皆為陰性，有1例已脱離潛伏期，2例還有2到3天的觀察期，目前暫無擴散風險；另外2例的疫調仍在進行中。

未守法居家隔離者送集中檢疫

日前陳時中曾說，每個確診者的社會成本約為新台幣220萬元（約60萬港元），呼籲居家檢疫或隔離者不要亂跑出去。為強化居家檢疫和隔離的管理，陳時中宣布居家檢疫/隔離者，只要不能潔身自愛，考量社會成本，有違規一次就要送至集中檢疫，同時不能領取防疫補償，除有罰款外，還要加徵必要之費用，如住宿、飲食費。

自4月1日起，民眾在台灣搭乘大眾運輸都要戴口罩。（中央社）

柔性勸說安全社交距離 建議唱KTV戴口罩

指揮中心也公布「社交距離注意事項」，將分兩階段鼓勵社會大眾保持安全社交距離。

第一階段為柔性勸說，建議民眾避免出席展覽會、體育競賽、演唱會等近距離接觸之社交活動，也應避免進入與維生無關之娛樂等性質之場所。建議人與人之間，在室內應保持1.5米、室外保持1米之距離，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉之場所仍應佩戴口罩。有較高機率近距離接觸，無法有效維持1.5公尺社交距離的場所，則業主應停止營業。

第二階段將採強制處分，除醫療、執行公務、維生等必要性活動，其餘非必要性活動，特別是娛樂活動，均在禁止之列。必要性活動亦須維持室內1.5米、室外1米之社交距離。與他人間若雙方均正確佩戴口罩，仍應保持至少1公尺之距離。

學校保持通風則不強制戴口罩

陳時中指出，像捷運等大眾運輸就戴口罩，學校班級因為是接觸特定人，所以教室保持通風的話，不強制戴口罩。另外像餐廳，他建議能有隔屏降低飛沫傳染，桌菜式的中餐可改以個人套餐供應，而在KTV（卡拉OK）內，如果不能維持安全社交距離就戴口罩，他說戴口罩還是唱歌。

就台灣在社交安全距離的規範，會從柔性勸說改為強制處分的時間上，陳時中表示有規劃，但沒有具體時程，會跟着疫情變化和專家研判調整、宣布。他認為預先公告第二階段的實行條件和時間，反而會造成民眾恐慌。

此外，陳時中表示，「對於防疫有幫助」就會依法公開確診者的個資。年齡、性別居住範圍、接觸者類型、接觸之大眾運輸和公眾場合原則上公開，但收治醫院、職業、職銜等原則上不公開，有防疫需求才公開。