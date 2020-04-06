蔣介石逝世45周年　國民黨主席江啟臣：歷史評價分歧撕裂台灣

昨日（5日）是蔣介石逝世45周年。國民黨主席江啟臣在Facebook上發文評價蔣介石，他表示，有人真心緬懷蔣介石，也有人認為蔣是劊子手，對蔣的歷史評價分歧，分裂着台灣社會。 江啟臣指出，自己研究國際關係，很清楚蔣介石領導對日抗戰，顛覆了東亞的殖民主義擴張，歷史視角是多元的，蔣介石一輩子面對戰爭陰霾，可能對其性格造成影響，期待民眾能有更立體飽滿的歷史理解，彌合台灣因歷史記憶分歧造成的分裂。

江啟臣日前首度以國民黨主席身分赴慈湖謁陵，後來又在臉書上談起對蔣介石的評價。江啟臣認為，自己研究國際關係，很清楚蔣介石領導抗日顛覆了東亞的殖民主義，但同時也有人認為蔣是劊子手，歷史評價的分歧，持續撕裂台灣社會。（洪嘉徽／多維新聞）

江啟臣透過臉書（Facebook）表示，蔣介石在45年前的4月5日辭世，那時他剛滿3歲，還要幾年後才能從過去的新聞影片，體會到當時台灣社會的震撼，小時候讀的課本，曾提到蔣介石要「挪抬」，而當時認識的蔣介石，是領導國民政府東征、北伐、抗日、反共的偉人，是把台灣建設為復興基地、三民主義模範省的領袖。

但是，江啟臣也提到，直到1990年代在大學唸書，才從解嚴後湧現的書刊雜誌，讀到對蔣介石的另一種評價，對許多走過台灣二二八事件、白色恐怖年代，並因此失去至親好友的人而言，當時身為最高統帥的蔣介石，需要負起最終責任。

對於蔣介石的歷史評價，江啟臣表示，自己認識過許多人是真心緬懷、感謝、敬佩蔣介石，然而身為國際關係研究者，他很清楚蔣介石領導的對日抗戰，不只顛覆東亞的殖民主義擴張，更在全球對抗法西斯軸心勢力的戰場上有重要貢獻，二戰後，蔣介石守住台灣、建設台灣，更在圍堵共產主義的擴散上，扮演過關鍵角色。

另一方面，江啟臣表示，他同時明白蔣介石這一生中也有許多決定，在無數人生命中畫下永難彌補的傷，大者例如花園口決堤造就的龐大犧牲，小到蔣硃筆改判的諸多死刑，不少人因此痛恨蔣介石，對其扣上劊子手等強烈罪名，甚至有些年輕人，義憤填膺地去潑漆、砍銅像。

江啟臣說，歷史評價的分歧，持續撕裂台灣社會。上周他前去慈湖謁陵獻花，除了追思緬懷，也是要去面對那段糾結的歷史。

「能否先拋開政治攻防，釐清蔣介石角色的複雜？」

江啟臣感歎，45年過去了，真正與蔣介石接觸過的人也逐漸凋零，「自己常常想，我們能否先拋開政治攻防，放下仇恨與防衛心，平心靜氣地重訪歷史，釐清蔣介石角色的複雜？我們能否接受歷史視角總是多元；而沒有誰的歷史，有權利去改寫其他人的記憶？」

江啟臣表示，成長在和平年代的我們，又是否能去想象，蔣介石一輩子面對的戰爭陰霾，以及 「共諜滲透」的威脅，「如何形塑了蔣的性格與決定？我們能否有更立體飽滿的歷史理解，拒絕刻板、簡化的標籤？」

最後，江啟臣期盼，如果能做到，或許就能重新彌合，台灣社會因為歷史記憶造成的分裂。