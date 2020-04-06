【新冠肺炎】拒付8800港幣隔離費　台女成韓國首位強制遣返外籍客

據韓聯社報道，韓國法務部今天（6日）表示，一名30多歲的台灣女子以無法支付隔離費用為由，拒絕入住隔離設施，已在5日晚間7點45分遭強制遣返回台，這也是韓國政府首次以不配合入境防疫措施為由遣返外國旅客。

在韓國仁川國際機場，乘客們登記個人信息準備接受檢測。（新華社）

報導指出，這名女子以觀光目的，2日經由仁川機場入境，當時同意支付隔離設施費用，但在隔天抵達指定隔離設施時表示無法支付費用，要求退房。隔離費用以兩周為基準，約需支付140萬韓元（約港幣8800元）。

法務部相關人士表示，這名女子以無法負擔費用為由拒絕入住隔離設施，經判斷為拒絕配合韓國政府的隔離要求，因此決定將她遣返。

截至4月5日，韓國累計確診病例10284例。（資料圖片）

為防堵新冠肺炎疫情，韓國接連提高對入境人士檢疫要求，根據韓國政府發布規定，4月1日起所有入境人士都必須隔離兩周，至5日為止共有11名外籍人士拒絕配合而遭拒絕入境。

據韓國疾病管理本部6日發佈的新冠疫情最新統計數據顯示，當地時間5日零時至6日零時，韓國新增47例確診病例，累計確診病例10284例。數據還顯示，韓國新增死亡病例3例，累計死亡186例；新增治癒135例，累計治癒6598例。