【肺炎口罩】台灣放寬向海外寄送：須事前上網申請「輸出許可證」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續。在台灣，鑑於口罩產能提升，疫情指揮中心早前宣布，自4月9日（本周四）有條件解禁市民向海外郵寄口罩給海外二等親內親屬，無論寄收件人，數量都以每2個月30片為限。 疫情指揮中心今天（6日）下午在記者會公布向海外寄送口罩的流程和辦法，指出須先上網申請輸出許可證，再經由郵局或速遞運送，寄件人和收件人都要有台灣籍。

台灣放寬向海外寄送口罩。（中央社）

指揮中心物資組長王美花在記者會公布寄口罩到海外的流程，她說，民眾要先到經濟部貿易局所設專屬網站申請，登入系統後輸入資料，包括寄件人、收件人、身份證號、親屬關係、手機號碼、口罩數量（30片以內）、金額（每片5元新台幣乘口罩數量）。系統會跟內政部連線檢核是否為親屬關係，且查得到收件人是否還在海外，且雙方都要有台灣籍，確認無誤後就會核發輸出許可證，用短訊寄送到手機。

↓↓↓按圖看寄送口罩規則↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

收到許可證號後可到郵局或速遞公司，提供許可證號碼或身份證號，郵局人員登入後會列印許可證標籤，貼在郵包上寄送。速遞則要提供許可證號碼，速遞公司協助辦理檢疫報關，不用繳報關費用。

王美花說，網上系統9日上午9時開放申請，如果民眾不會上網，可以傳真或到貿易局辦理，將有專人協助將資料錄入許可證申請系統。

根據台灣有關規定，二親等內親屬包括血親及姻親，具體而言包括：配偶；當事人及其配偶之祖父母、外祖父母、父母、兄弟姊妹及其配偶；子女及其配偶、孫子女及其配偶、外孫子女及其配偶等。

（中央社）