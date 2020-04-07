【新冠肺炎】台外交部：第二波口罩援贈納入新南向國家，總量百萬

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，台灣方面4月1日對外宣布，台灣將捐贈1000萬片口罩，對象是受疫情嚴重影響的國家。 台灣外交部今天（7日）說，下一波口罩援贈對象將涵蓋新南向政策約7個已提出需求的國家，以及其他非亞太地區國家，總量預計超過100萬個。

台外交部亞東太平洋司司長葛葆萱於4月7日表示，「目前正在規劃」援贈新南向國家口罩事宜，未來會由台外交部公眾外交協調會說明，並稱新南向國家並非涵蓋全部，是相關國家有提出需求，台灣才做回應，目前不是每個國家都有提出需求。

葛葆萱表示，台灣目前的做法是針對有提出的國家來做回應，目前有7、8個國家提出，台灣預計將捐贈超過100萬個口罩，對象以醫護人員為主。葛葆萱指出，每個國家的需求不同，台灣根據不同需求協助建置防疫能量，如協助馬紹爾群島建置負壓病房，而呼吸器則每個國家都會有。

台灣日本關係協會秘書長郭仲熙表示，目前日本沒有提出需求，但台灣會將日本納入考量之內。 （屈彥辰／多維新聞）

現場媒體問及，韓國、日本有無向台灣提出此類需求？葛葆萱回應，韓國目前沒有。台灣日本關係協會秘書長郭仲熙則表示，日本目前沒有提出需求，台灣對外援贈口罩，當然會先考慮台灣的產能，在行有餘力的原則下，日本是互動密切的夥伴，自然會在考慮之內，第二波捐贈口罩會將日本列入考慮，一切都在研議當中，「台灣有捐贈意願，但也必須等台灣方面做成決定之後」。