【新冠肺炎】台「言論自由」日　蔡英文：越民主越有信心戰勝病毒

今天（4月7日）是台灣「言論自由日」，用以紀念31年前引火自焚的鄭南榕。民進黨多位政治人物也在這天透過Facebook談言論自由。其中，蔡英文表示，「越民主、越透明的體制，越能帶給人們戰勝病毒的信心」。台灣候任副總統賴清德則認為，應珍惜得來不易的自由民主，「切勿以言論自由之名，散播假訊息，侵蝕民主家園」。台灣立法院長游錫堃強調，「病毒和威權思想一樣，都是看不到的敵人」。

蔡英文相信，有言論自由的社會，才有天然的抗體，才會有對假訊息的集體免疫力。（台灣總統府提供）

蔡英文發文中指出，此時此刻全世界的人們都在跟疫病戰鬥，她相信「越民主、越透明的體制，也越能帶給人們戰勝病毒的信心」，有言論自由的社會，才有天然的抗體，才會有對假訊息的集體免疫力，這是31年前鄭南榕用生命給台灣人民留下的遺產。

賴清德指出，言論自由日背後有悲壯的歷史，也有積極的意義，「我們要珍惜得來不易的自由民主，切勿以言論自由之名，散播假訊息，侵蝕民主家園」。他說，台灣年輕世代可能很難想像，現在如呼吸般自由的言論自由，在過去是搖不可得，歷經許多民主前輩犧牲力爭而來；2012年他擔任台南市長時，就率先宣布4月7日訂為台南市的「言論自由日」，2016年台灣行政院也正是核定為「言論自由日」。

賴清德認為，台灣應珍惜得來不易的自由民主，切勿以言論自由之名，散播假訊息，侵蝕民主家園。（Facebook@賴清德）

賴清德強調，鄭南榕說「剩下的，就是你們的事了」，在31年後的今天，台灣依然面臨許多挑戰與威脅，各種假訊息充斥，利用台灣的言論自由，製造紊亂，威脅民主體制，他要向包括鄭南榕及所有台灣民主貢獻的先賢致敬，莫忘歷史，也莫忘要繼續守護的珍貴民主。

游錫堃則稱，台灣公衛醫療不僅為世界所稱道，防疫作為更受到各國讚賞，台灣新聞自由在亞洲國家名列前茅，美國副總統彭斯（Mike Pence）更將台灣譽為「華人的民主燈塔」，他感謝前人為「追求百分之百言論自由」所做的奉獻，而病毒跟威權思想一樣，「都是看不見的敵人」，要打贏抗疫、防疫這場仗，台灣要凝聚全民共識，團結一心，等待曙光的到來。