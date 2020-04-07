國民黨財務困窘　江啟臣考慮搬遷中央黨部

國民黨自2016年成為在野黨後黨產遭追討凍結，財務情形並不樂觀，為此，國民黨中央在2017年推出黨公職分攤金制度，希望國民黨籍的公職首長能協助募款降低黨部負擔。 國民黨主席江啟臣在4月7日接受媒體訪問時對外表示，黨公職分攤金的落實確實不理想，他也不諱言，國民黨現在負擔不起當前承租的中央黨部大樓，正考慮搬遷中央黨部的辦公地點。

江啟臣4月7日陪同革命實踐研究院院長羅智強（右）召開記者會，羅智強做出不支薪、捐助新台幣80萬元、募款新台幣1000萬元的承諾。（洪嘉徽／多維新聞）

國民黨革命實踐研究院在4月7日召開記者會，新任革實院院長、台北市議員羅智強在記者會中承諾義務負責此職務，不僅不支薪，還要自己捐助新台幣80萬元（約合20.5萬港元），並再對外募款1000萬元（約合257萬港元），供革實院運作。而江啟臣也在記者會中談到國民黨的財務問題。

在黨公職分攤金方面，據瞭解，國民黨有針對各級黨職人員定出募款責任額度，包括黨主席是每年新台幣1000萬元、副主席200萬元、直轄市長200萬元、台灣本島縣市長60萬元、外島縣市長30萬元、立法委員30萬元。不過，根據了解，黨公職分攤金的達成比例低落，每年多在2成上下徘徊，去年甚至有9個執政縣市的黨公職分攤金掛零。

對於國民黨的財務困境，江啟臣4月7日出席黨內記者時會時表示，黨公職分攤金落實的狀況確實不如預期，黨內也有聲浪提出要檢討制度，假如只是定出很漂亮的數字，但是根本就達不到，那也沒有用，分攤金的制度關鍵還是要具體可行，使黨公職人員在募款能力上足以負擔，才是此方案設計的目的，此項制度將送入國民黨改革委員會的財務健全小組進行檢討。

國民黨中央黨部辦公室月租金高達新台幣370萬元，江啟臣考慮搬遷。（洪嘉徽／多維新聞）

另一方面，國民黨當前所承租的中央黨部辦公位置，從地下一樓到五樓，總共五層，每月租金高達新台幣370萬元，也一度成為國民黨財務檢討的對象，傳出國民黨考慮搬遷中央黨部辦公室。

江啟臣指出，以國民黨現在的財務，確實並不足以負擔這麼高額的租金，而且實際上也用不到這麼大的空間，在開源節流的原則下，資源如何運用才能發揮最大的效力，這是整個檢討辦公地點搬遷的最大原則，他已請黨內儘速盤點空間需求，盤點過後，再看要搬往哪裏，尋找什麼適當的地點。