NHK節目指綠營Facebook粉絲專頁「假訊息製造第一線」

2020年當地時間4月5日，日本廣播協會（日本放送協會，NHK）播出「幻影與真相（DIGITAL vs REAL）」節目，探討假新聞和謠言的影響，並且舉出2020年的台灣總統大選當例子，內容還提到Facebook粉絲專頁「只是堵藍」，認為這個最多曾經超過20萬人追蹤的綠營粉絲專頁是「製造假訊息的第一線」。

這個消息立刻在台灣網絡族群中引起大地震，許多網民快速湧入「只是堵藍」抗議或是嘲諷，在台灣最大的BBS論壇「PTT」中也造成上百篇文章的討論。目前「只是堵藍」還有大約17萬人按「贊」、超過19萬人追蹤。

NHK採訪曾經有20萬人追蹤的臉書粉絲專頁。（網絡截圖）

在NHK的的節目中，先是簡單介紹了2020年的台灣總統大選背景，接著訪談「製造假訊息的第一線」，也就是一個超過20萬人追蹤的公民團體，專門製造貶低對手的文章，同時畫面中就出現了「只是堵藍」的貼文，是2019年12月23日發佈的文章，內容是指控韓國瑜沒有經過父母同意就對小嬰孩又親又抱、讓小嬰孩的母親非常生氣等等。這個信息在第2天就讓韓國瑜的民意調查下跌了1個百分點。

NHK表示這個貼文完全是「FAKE」，因為事實上韓國瑜有經過小嬰孩的父母同意。韓國瑜團隊也在當時提出告訴，不過查詢台灣法院記錄後，發現因為「只是堵藍」的信息張貼人和其他轉貼信息的人都辯稱只是轉貼、沒有造謠的意圖，所以最後都不起訴。

在NHK接下來的採訪中，可以看到「只是堵藍」的受訪者很得意的表示「這不違法」、「要告訴大家韓國瑜只是笑話」、「你不需要做真的、太嚴肅的東西」。根據NHK估計，在2020年的總統大選期間，兩個陣營中流傳的被確認假信息就有超過250則。

「只是堵藍」則用「致沒上過專訪卻嫉妒堵藍的一堆魯蛇」來回應，指出這是NHK的專訪，內容是評論「虛擬輿論戰」，只是被敵對陣營的粉專截圖斷章取義，並且放上「只是堵藍」中文翻譯的NHK節目內容。不過，馬上又被網民發現，「只是堵藍」的翻譯版本錯漏很多，「只是堵藍」接著就封鎖和刪除了批評者的留言。