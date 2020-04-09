【新冠肺炎】譚德塞指台灣對其人身攻擊：整個黑人族群遭侮辱

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天（9日）在日內瓦總部例行記者會上指，自己忍受來自台灣的人身攻擊已持續3個月，包括種族歧視的言論，以及為其取綽號等，又指台灣外交部對之置若罔聞，強調如果只是針對他一個人，他可以「再忍受300年」，但無法容忍整個「黑人族群」（black community）被侮辱。

譚德塞批評台灣對其進行人身攻擊。（世衛直播截圖）

譚德塞表示，各種傷害包括傳媒評論、給他冠上各種稱號，說他是「黑鬼」（Negro）等等，「群眾開始羞辱我們，這真的是夠了，夠了！我們不能容忍。」他表示，自己並不自卑，所以當個人被種族歧視和攻擊時，他並不在乎，「因為我為我是黑人（black people）或『黑鬼』而自豪」。

他續指，這些攻擊是從一些地方而來，「更直白地說，是3個月以前從台灣而來，而（台灣）外交部長明知此事，但卻並沒有做切割，反而在這些羞辱聲中一起批評我」，又指即使今天他表達不滿，但這些聲音仍將持續。若攻擊只他對個人，「我忍了3個月、所以還可以再忍3年、30年、300年」，過去甚至有死亡威脅但他亦不在乎，但當整個「黑人族群」被侮辱時，他再也不能忍受。

台灣外交部長吳釗燮。（資料圖片）

台外交部抗議：絕無鼓動人身攻擊

對此，台灣外交部發聲明表示，譚德塞子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，外交部要表達強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議。外交部強調，絕無鼓動台灣人對其人身攻擊，更不可能發表任何種族歧視的言論，又指台灣2300萬人受到國際衛生體系政治的嚴重歧視，譴責任何形式的歧視與不公。

台灣外交部續指，至於國際網絡上有身份及國籍不明網民對譚德塞本人處理疫情的表現有所批評，相關個人言論與台外交部無關，也非外交部能操控，批評譚德塞未經查證，無端對台灣作不實指控、污衊，要求譚德塞立即更正其毫無依據的指控並道歉。

（綜合報道）