新冠肺炎｜陳時中：譚德塞有空罵人，不如花時間向台灣學習

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨日（8日）在日內瓦總部例行記者會上指，自己忍受來自台灣的人身攻擊已持續3個月，包括種族歧視的言論，以及為其取綽號等，又指台灣外交部對之置若罔聞。 台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日（9日）回應稱，譚德塞與其有時間罵台灣，不如花時間向台灣學習，也歡迎譚德塞來看看台灣如何支撐防疫。

圖為台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料圖片）

陳時中今日在記者會中表示，他最近回顧過去的狀況，1月30日譚德塞正式要求各國不要限制對中國大陸旅遊和貿易，這是造成世界各國困境的一大主因。

陳時中說，台灣並沒有把這句話聽進去，陸續對湖北、廣東、溫州市、浙江、河南採取限制措施，直到2月初開始限制來自中國大陸人士入境，當初聽信譚德塞的那番話，恐怕很多國家都淪陷，「這一句句話，未來都會被檢視」。

陳時中也呼籲譚德塞「與其有時間罵台灣，不如花時間向台灣學習」。對於總統蔡英文對譚德塞發出邀請，陳時中稱，既然蔡英文都出面邀請，他也希望譚德塞能來，讓譚德塞看看整體台灣如何支撐防疫。

據早前報道，對於譚德塞的言論，蔡英文透過Facebook表示抗議，稱台灣向來反對任何形式的歧視，「我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。」 又指要藉今天這個機會，想要邀請譚德塞訪問台灣，「感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。」

（中央社）