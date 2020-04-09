【新冠肺炎】台朝野同批譚德塞　藍營立委：網民發揮「正義」力量

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞指控台灣過往3個月對他人身攻擊，台灣朝野立委4月9日紛紛以發言，對譚的涉台言論表示不滿。 更有國民黨立委稱，台官方已經否認攻擊譚德塞，至於台灣網民大力抨擊譚德塞，那就是網民自己發揮「正義」力量。

民進黨立委陳亭妃稱，對於譚德塞的言論，台灣外交部應立即嚴正回應，「台灣人是不可以讓外人這樣隨便欺負的」，她又指譚德塞自己防疫無功，使全球多人死於疫情，卻將責任轉嫁給台灣，實在很可笑。

民進黨立委許智傑則說，由於譚德塞自己過去三個月都在替中國大陸掩飾疫情，才使得疫情全球大爆發，當前卻不知檢討自己，真是「馬不知臉長，猴子不知屁股紅」（俗語，指人不知反省），若譚德塞還不知道要自己辭職下台，他將呼籲全球應共同聯合罷免譚德塞，以維護全球安全。

國民黨立委陳玉珍。（網絡圖片）

國民黨立委洪孟楷指出，譚的言論簡直是「柿子挑軟的吃」（俗語，指欺軟怕硬），台灣當前也不是WHO會員，且確診及死亡人數控制得當，故有人真要咒罵譚德塞者，如果採抽號碼牌形式，台灣也一定不是第一個，因此譚德塞只挑台灣來說，這不是轉移焦點，那什麼才是轉移焦點？

國民黨立委陳玉珍稱，外交部長吳釗燮已經否認有對譚德塞的攻擊，她又稱，「我們台灣網民比較有正義感，攻勢比較凌厲！」這個當然不排除台灣網民抨擊譚德塞的可能，「我不知道譚德塞說的是政府？還是人民？說不定是網民？」

除了朝野立委對此作出回應，台行政院發言人Kolas Yokata（谷辣斯·尤達卡）也於9日的行政院會後記者會稱，譚德賽在WHO的發言是「毫不存在的事實」，她對於譚的言論感到錯愕與震驚。Kolas Yokata又表示，即便台灣很想加入WHO，也一直被WHO給放棄，不過台灣絕對沒有興趣也沒有從事攻擊WHO或進行種族歧視，或與秘書長進行任何人身攻擊的行為，也不會因為譚的發言而仇視WHO，Kolas Yokata還稱，WHO領導階級應摒棄「一中原則」，才可救人命。