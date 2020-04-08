【新冠肺炎】武漢解封台灣續禁入境　陳時中：發源地管制要嚴

台灣流行疫情指揮中心在周三（8日）下午表示，台灣新增3宗新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中2宗為境外移入，1宗為不明感染源的本土病例。台灣目前累計376宗確診，分別為326宗境外移入及53宗本土病例，其中5人死亡，67人解除隔離。

疫情指揮中心表示，本土病例患者為30多歲女性，近期沒有出國史，於4月4日出現發燒、流鼻水症狀就醫，由醫院採檢通報，於8日確診。患者沒有在上班，生活範圍小，但因素複雜使然，所以無法針對可能的感染源進行調查，目前還在用其他方式疫調。

疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中補充說明，本土病例的丈夫以前有一段時間在廣州工作，但1月多就返台，患者則在2月期間曾赴東南亞旅遊，坦言疫調有一定困難。

疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中在4月7日曾表示，假如台灣一周的本土病例，扣除親密接觸確診者，病例超過10宗就達到社區流行。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

台灣防疫要有人性 靠高水準公民

對於是否要以「鄰里」為單位公布確診者的居住範圍，陳時中表示，此議題尚未有過討論，他認為此舉可能有暴露個人隱私和標籤化等疑慮。

陳時中提及，各國的防疫隔離，可分為四階段：從勸導、制定法律、喪失人權到喪失人性，很多國家的隔離手段是沒有人性的，而台灣目前則走在法律和勸導之間，他希望能繼續維持這樣程度的管制，盼台灣高水準的公民配合。

有關近兩日台灣單日新增的確診數已減少為個位數，陳時中認為，境外移入的威脅減輕中，但清明連假出遊潮對疫情的衝擊，還要觀察，估計4月12日可見接下來疫情的趨勢為何。

武漢解封後武漢台人如何返台，是否要搭乘包機等的問題仍未有答案。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

武漢解封待觀察 武漢台人返台待協商

4月8日武漢解封，有台灣媒體問及武漢台人的返台事宜，包括是否武漢台人會從其他省份返台，有無包機等。陳時中表示，武漢台人在有身份註記下，返台時仍有管制。他認為武漢解封的情況，台灣還要再觀察，因為當地仍有社區管制。至於武漢台人是要以包機、定時定點的「類包機」或其他模式返台，也還需要兩岸協商。

因武漢是疫情發源地 管制自然嚴格

近日，台北市長柯文哲等輿論都質疑，台灣為何對自大陸返台者的入境管制措施，要較歐美入境者嚴格，如武漢返台者要搭乘包機和集中檢疫，但自歐美返台者卻不必。對此陳時中承認，台灣對武漢確實比較嚴格。他說因為武漢是（疫情）發源地，第一個封城的地區，換成任何一個決策者，都會比較嚴格，但他強調對大陸並沒有比較嚴格。

陳時中表示，台灣對不同地區返台者實施的防疫措施，都是以每百萬人口確診數和各地疫情爆發的情況及速度來研判、制定管制措施。他認為，進行比較時要科學一點。台灣沒有要刻意針對哪個地區的返台者，強調病毒沒有國界也不分感染對象，只會看病毒反撲台灣的威脅，做出專業的防疫判斷。

他指出，台灣對自中國大陸返台者實施居家檢疫14天限制時，中國大陸每百萬人口的確診數為28.7人；對自歐洲返台者實施限制時，歐洲每百萬人口確診數則是從6.7人到55人不等；對美、日返台者實施管制時，美國每百萬人口確診數為23.6人；日本則是7.3人，而台灣當時每百萬人口確診數為4.2人。

陳時中表示，台灣對中國大陸返台者實施居家檢疫管制時，台灣每百萬確診數為0.76人，大陸則是28.7人。他坦言從心理因素來說，因兩岸的確診數差距很大，自然會對中國大陸返台者緊張，但他說撇開心理因素，從數據來看，台灣只有對武漢比較嚴厲，但對中國大陸沒有，這是要澄清的。

此外，陳時中提及第一批武漢包機，台灣並沒有要求武漢台人登機前要經核酸篩檢為陰性，只說不要有發燒症狀。至於第二批包機，登機者被要求要有健康證明，但他強調這不是台灣的要求，而是中國大陸因應復工所做出的要求。

一名10歲小朋友寄信和口罩給疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中向他加油打氣。陳時中表示，他很感動也很高興收到這封來信。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

嚴格防疫是為保護武漢台人不受排擠

陳時中表示，除了武漢返台者入境後要全面篩檢外，大陸其他地區，或其他國家返台者都是有症狀才採檢，這是唯一的入境管制差別。

至於第一批武漢包機的台人為何要雙採檢，他說是因為當時社會對武漢台人充滿疑慮，擔心武漢台人受到排擠和衍生社會對立。雙採檢的目的是要跟社會大眾證明，經政府的檢測，他們是安全的，讓他們隔離結束復歸熟悉的社會時，比較不受排擠。

駁柯文哲口罩不夠說

對於口罩配售的數量，除新北市長侯友宜認為14天9個不夠外，台北市長柯文哲也認為既然口罩產已提高至1日1500萬個，台疫情指揮中心應讓民眾可以一次買1個月28個的口罩量，質疑難道「假日就不用呼吸」。

對此，陳時中表示，為因應4月9日起每14天9個的口罩供給，這兩周成人口罩的配發量約是2億6700萬個、兒童約4000萬個，配發量比台灣總人口多，換言之每個人都去買，量是足夠的。

陳時中說，但假如一次賣一個月的量，等於單次政府要準備的量，會比現在多約6倍，但可買到的人一樣多。他說，口罩不是總量的問題，而是分配問題，政府要讓每個人都買得到。雖然1天1個或隨時可買可丟很好，但口罩是防疫物資，政府要妥善分配。

他表示，現在先用用看14天9個夠不夠，有困難再一步步解決。台灣已很努力生產口罩，但因為有新生產線有產能不穩定的問題，所以沒辦法樂觀估計供應量，加上要考量安全存量等，所以口罩供應量才會打折。

在記者會的尾聲，陳時中拿出一名10歲小朋友寄給他的信，以及該小朋友蒐集多時的一袋口罩，呼籲台人撙節使用口罩。他說，連小朋友都會想說撙節使用口罩來幫助別人，而他剛好是小朋友想要幫助的對象。但他在感動之餘，也提醒台人不要再寄口罩給他。