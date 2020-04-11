【新冠肺炎】世衛否認台以電郵提醒人傳人　台公布電郵反駁

世界衛生組織此前被美國指控，忽視台灣去年12月底警告新冠肺炎有人傳人的可能性。世衛否認這項說法，宣稱台灣所發的電子郵件中沒有提到此事。 對此，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天（11日）在記者會上公佈了郵件，他說，世衛組織要坦誠以對，不要轉移焦點，不要一錯再錯。 郵件內容顯示，去年12月31日，台灣方面曾致函世衛組織提及武漢疫情，並提及「非典型肺炎」（沙士），不過，並未明示病毒能夠人傳人。

早前，台灣的疫情指揮中心發言人莊人祥批評世衛的說法斷章取義，表示台灣雖未有明確說出「會人傳人」，但強調非典型肺炎特性，在大陸的患者全部需要隔離治療，已經強烈暗示有人傳人可能，以及要留意大陸春運的大量人員流動，世衛之後回覆，只表示已將資訊轉交專家。

陳時中今天在記者會上說：「世界衛生組織說我們沒有明示人傳人，但是我們當時已經告知有人正在隔離治療，當時我們手頭上沒有這樣的個案，我們只能警示有人正在隔離治療，任何公衛或醫師都明白什麼狀況需要被隔離治療，因此要向IHR（國際衛生條例）表達。我們很清楚當地媒體已經很清楚它的衛生當局有七個個案隔離治療，我覺得WHO老實說內行人說外行話，如果說隔離治療這樣不是警訊，那什麼情況才叫作警訊？」

陳時中反問，不是世衛組織成員的台灣都已經提出了警訊，如果身為會員國的中國大陸卻並未及時發出警訊，那就是隱瞞；而如果中國大陸確實及時發出了警訊，那麼世衛組織就是失職。他說，世衛組織要坦誠以對，不要轉移焦點，不要一錯再錯。

台灣方面公佈的此前發給世界衛生組織的郵件。

台灣的疫情指揮中心還就此專門發布了聲明，聲明說，台灣在2019年12月31日以電郵方式把中國大陸武漢發生疫情的消息通報世界衛生組織「國際衛生條例」(IHR)聯繫窗口，要求其提供進一步資訊。聲明說，當時台灣方面在電郵中特別提及「非典型肺炎」（沙士）、尤其「病患已進行隔離治療」，公衛專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能。

不過，聲明也承認，當時台灣尚未有病例，無法直接明示該疾病已人傳人。此後世衛組織IHR聯繫窗口僅回覆稱，已將資訊轉給相關單位。

（聯合新聞網）