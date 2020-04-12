新冠肺炎｜台灣捐口罩助新加坡　李顯龍夫人FB發「Errrr」惹論戰

2019年新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，台灣外交部日前啟動第二梯次、對「新南向國家」等地作出600萬個口罩援贈行動，新加坡是獲宣布援助的國家之一。 不過，新加坡總理夫人何晶4月11日在其Facebook轉貼新聞，並留言一句「Errrr…」（呃…），被視為並台灣捐口罩「義助」並不領情，掀起台灣與新加坡之間的網絡論戰。

台灣外交部展開「口罩外交」，外箱督隱藏「中華民國台灣」政治符碼。（Twitter@MOFA_Taiwan）

綜合台灣媒體報道，何晶曾在2月27日在Facebook 發文批評台灣「口罩禁止出口」政策，她當時指出，新加坡ST Engg 公司在台灣有兩條口罩生產線，但生產的口罩受台灣禁止出口無法運回新加坡，因此決定將生產機台拆回新加坡生產，當時也曾引發台、新之間的網絡言論交鋒。

何晶在Facebook上轉貼台灣援贈口罩新聞，卻留言「Errrr…」。（facebook@Ho Ching）

台灣媒體推測，何晶的「Errrr…」貼文，可能與2月底台灣限制新加坡公司在台灣生產的口罩出口有關。

何晶對台灣援贈口罩的「回應」，再次引發兩地網絡言論交鋒。民進黨籍立委鄭運鵬在其Facebook上倡議，若新加被政府日後有任何有求於台灣之事，台灣這邊也先發個「Errrr…」再說；還有出身國民黨的名嘴李正皓也在網絡上評論，台灣沒有禁止新加坡將生產口罩機具運回已是「仁至義盡」；台灣不少網絡言論也用「鼻屎國」這個「蔑稱」形容新加坡，並要求新加坡主動退回台灣援贈的口罩。

新加坡網絡言論也沒有示弱，除批判先前台灣不準新加坡在台生產的口罩運返新加坡不當，以及2月底那時才是新加坡最需要口罩的時間，台灣現在捐口罩是為了國際宣傳，還有網友說「Errrr…」是「電飯鍋蒸口罩」的聲音，並未因此示弱。

台灣外交部稱，因應全球疫情持續惡化，台灣口罩產能也持續上升，評估在能力範圍內，持續推動國際防疫人道合作。圖為送往美國的口罩。（中央社）

台外交部：雙方尚在積極協調中

台灣外交部今日（12日）下午回應事件，稱因應全球疫情持續惡化，台灣口罩產能也持續上升，評估在能力範圍內，持續推動國際防疫人道合作。新加坡是台灣重要國際友人，在各項雙邊議題上密切合作，雙方人民往來也極為密切，政府宣布第二波外援後，也和新加坡相關單位進行討論，其初步回應正面，目前雙方尚在積極協調中，若有結果，將會對外說明。

台灣外交部也說，新加坡政府基於防疫需求，也為因應政府口罩出口禁令，將設置在台灣的兩條口罩生產線移回當地生產，由於生產口罩的機器設備並未禁止出口，新加坡已順利將生產線移回，台灣廠商之後也將持續遠距指導、協助維運。

台灣外交部強調，台新關係長遠深厚，不論政府或民間的關係都相當密切，兩地政府也極為珍惜此特殊友誼，並將基於長久情誼持續深化關係，雙邊政策也將持續以政府發言為主，不會受到任何個人發言影響。台外交部呼籲台灣人，珍惜得來不易的情誼。