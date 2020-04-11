4月後香港疫情趨平穩　新加坡聚集性大爆發　限制措施時機成關鍵

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，亞洲不少國家面對第二波輸入個案爆發，當中香港及新加坡亦不能倖免。然而近日本港疫情漸趨平穩，周五（10日）新增確診個案回落至16宗。反觀新加坡，單日確診人數自4月5日起急增，最高峰4月9日單日增287宗，當中不少個案與外勞宿舍有關。 星港雙城疫情截然不同，中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為主因是兩地防疫措施實施時間，如本港早於農曆新年後已停課，惟新加坡因擔心影響經濟，「措施一開頭唔係做得好盡，就輸蝕咗」。

▼新加坡外勞宿舍聚集性爆發▼

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同面對歐美輸入個案 新加坡4月8日新增287宗

新加坡原本被認為是亞洲內抗疫表現良好的地區，亦是少數4月前仍未停課的地方。然而面對全球大流行，從歐美各國回流的第二波輸入個案，新加坡疫情就變得嚴峻。當地4月9日新增確診個案創單日新高，達287宗，當中逾70%與外勞宿舍感染群有關。香港疫情則漸緩和，3月底單日確診曾高見65宗，至4月4日起單日確診個案已低於30宗。

在累積個案方面，新加坡截至4月10日達2,108宗，本港則有990宗，不足新加坡的一半。

香港、新加坡新增確診數，4月成分水嶺。（香港01製圖）

許樹昌：新加坡遲咗做

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，造成兩地分別的主要原因是防疫措施實施時間不同。他指新加坡不少防疫措施亦「遲咗做」，如本月才開始停課，「政府見唔對路，都係呢排先叫人戴口罩」。而香港很早已啟動「緊急應變級別」，「防疫措施好早開始，香港一月已經戴緊口罩」。

4月9日，新加坡單日增加287宗確診新冠肺炎個案，創新高，較前一日142宗升逾一倍。（路透社）

香港遲新加坡兩日「封關」

比較兩地防疫措施，本港不少措施，如停課、在家工作及「封關」等實施時間都比新加坡早。在入境管制措施上，本港由3月25日凌晨起所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港不准入境，而3月19日凌晨起，所有於抵港前14日曾到所有海外國家或屬地的人士均需接受強制檢疫。新加坡則由3月23日起禁非居民入境，至4月10日本地居民入境亦須檢疫。

新加坡4月7日起強制全國在家工作 4月8日才停課

在停課方面，本港原本是延長農曆新年假期，其後更宣布無限期停課；新加坡方面，則是到4月8日始全面停課。而留家工作上，新加坡4月7日起，大部分工作場所關閉，僅剩超市、醫療、交通運輸等繼續營業。而本港公務員1月29日起在家工作，政府呼籲私人機構跟從，其後一度恢復回辦公室工作，惟3月23日再次在家工作。

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新加坡一刀切關娛樂場所 香港「擠牙膏式」分階段

在關閉場所上，新加坡則稍早於香港。新加坡於3月27日宣布關閉娛樂場所，包括戲院、酒吧、卡拉OK等，食肆於4月7日起禁堂食，同日關閉賭場。

香港則至3月28日才關閉戲院及健身中心等，至4月3日再宣布關閉酒吧14日；食肆則沒有禁堂食，僅於3月28日起有多項新規定，包括一枱不可多於四人、顧客進入前須量體溫等。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌，是政府抗疫督導委員會專家顧問。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

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