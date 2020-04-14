【新冠肺炎】台灣防疫官員戴粉紅口罩露面　獲讚打破性別刻板印象

新型冠狀病毒肺炎肆虐，口罩成為日常生活的必需品。除了必要的防護用途，口罩的顏色也是選購時的考慮因素之一。 在台灣，中央流行疫情指揮中心昨日（13日）召開記者會時，全員戴上粉紅色口罩露面，獲大讚「打破性別刻板印象」。此舉獲得多名台灣官員響應，總統蔡英文亦表示，不要用刻板的顏色區分性別，「無論什麼顏色的口罩，能保護你就是最適合的。」

台灣口罩廠商中衛在FB徵求各年齡層的男性一起分享粉紅穿搭照片。（CSD中衛Facebook）

早前有台媒報道，當地有男童因害怕被嘲笑，不願戴家人買到粉紅色口罩去學校。有見及此，台灣中央流行疫情指揮中心5位官員在13日記者會中一致戴上粉紅色口罩。指揮官陳時中表示，其實口罩的顏色都一樣，粉紅色其實也不錯，「我小時候最喜歡看的卡通影片就是粉紅豹，粉紅色在那個時候確實是很紅的一個顏色。」

指揮中心的舉動獲台灣網民好評，認為有助打破性別刻板印象，不用顏色為性別做標籤。

台灣中央流行疫情指揮中心5位官員在13日記者會中一致戴上粉紅色口罩。（中央社）

台灣口罩廠商中衛亦隨即響應，在官方Facebook 發文稱「只要是你喜歡的，就是適合你的顏色，粉色不專屬女性」，又表示為了讓更多人知道粉色口罩有多美，同時降低大眾對粉色口罩的刻板印象，將生產部分「櫻花粉口罩」來繳交給政府，並徵求各年齡層的男性一起分享粉紅穿搭照片。

台灣教育部長潘文忠13日深夜也在Facebook 上貼出一張戴粉紅色口罩、手比愛心的照片，他表示，「顏色沒有性別之分，我們更不應該用顏色來區別彼此，每個人都能擇其所愛，無論口罩顏色是什麼，只要正確配戴，能夠保護後們的，就會是最美、最合適的口罩」。台灣行政院長蘇貞昌今日（14日）上午到立法院會進行施政總質詢，他會前受訪也戴上粉紅色口罩。

蘇貞昌也戴上粉紅色口罩。（中央社）

此外，台灣總統蔡英文今日上午也社交媒體發文表示，不管是男生還是女生，粉紅色都是很棒的顏色。「口罩是用來保護我們的，我們不需用顏色來區分你我」，粉紅色不只是屬於女生的顏色，「陳時中部長已經用行動表示男生也很適合。」

她指出，希望大家不要用刻板的顏色區分，來限制自己的選擇。更重要的是，無論什麼顏色的口罩，能保護你就是最適合的，「顏色沒有性別。」