新冠肺炎｜內地老闆建口罩廠對抗疫市　支出600多萬預計半年回本

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延全球。在內地，口罩作為重要醫療物資一度供應緊張。內地公眾號「盧克文工作室」發表一篇文章，講述一名企業老闆為對抗疫市而決定建立口罩工廠的故事，這名老闆透露自己前期已經支出600多萬元（人民幣．下同），預計至少半年才能回本。 這名老闆表示，雖然產能受到熔噴布供應影響，但這間工廠如今成為「救命的事業」，保住了其原本繡花廠超過80名工人的生計。

文章原題《一間珠三角企業的疫情生存狀況》，作者「盧克文」，以下是文章節選：

熊老闆原本有兩份產業，一份在東莞，有15部繡花機、30名左右工人，給各大服裝品牌做繡花；另一份在新疆，將新疆長絨棉收購後直接加工成針織面料，一個月能產300到500噸面料，平時有70至80名工人。農曆新年前疫情突然大爆發，由於看到市面上極缺口罩，他估計這是個賺錢的好時機，決定生產口罩，但要搞一個口罩廠需要生產證書、機械、無塵廠房。

受疫情影響，內地不少工廠轉做口罩。（示意圖／資料圖片）

建廠之路一波三折

2月2日（農曆正月初九），熊老闆開始動手申請生產許可，口罩廠需要經信局辦防疫產品證，還需要CE和FDA認證才能出口，他在新疆、重慶、東莞三地同時向當地政府啟動申請業務，東莞政府的效率明顯高得多，對防疫產品一路開綠燈，只花了兩三天就全部在網上辦理了流程，新疆和重慶效率偏慢，還沒有音訊，他就決定將工廠設在東莞繡花廠這邊。至於無塵廠房，他花了100多萬元現金，終於在2月20號弄好了裝修。

最難的是搞定生產口罩的機械，那時大家都在搶貨，他一個老朋友原先是做自動機械的，說他臨時改做口罩機了，只要35萬一部，熊老闆買了5部，結果買回來沒法又花了10幾萬請人調試，最後還是不行，只好將這5部機械退了回去，175萬現金暫時還沒退回來。口罩還沒開工，已經支出300多萬現金流。

危急時刻他找到兩間正規做口罩機械的公司，借錢買到5部。這時已支出600多萬，卻還沒見着錢的影子。證書、廠房、機械有了，現在要緊急調人過來生產，他將繡花廠原來的職工全調來工作，又從外面招聘了幾十人，湊齊了60多個員工，輪替24小時加急生產。

▼熔噴布對口罩生產有多重要？按圖快速看懂▼

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熔噴布緊缺致產能大降

對於口罩工廠能否賺錢，熊老闆表示，正常情況下能，中國疫情控制住了大家還是要戴口罩的，世界其他國家口罩又急缺，全世界各地的訂單根本接不完，只要在朋友圈發個消息，電話都被打爆了。但現在不正常，急缺熔噴布，本來24小時的產能是40萬個一天，但現在每天只能生產10萬個口罩，所以有幾部機械閒置。

他表示，東莞生產口罩的廠家原本只有兩間，發生疫情後迅速發展成258間，其中醫用口罩2間，醫用口罩應急備案企業108間，民用口罩148間，東莞還有醫用防護服企業4間，口罩機械生產企業106間，但熔噴布生產企業只有7間。熔噴布現在非常搶手，大家又反覆炒高價賣，因為買不到熔噴布，導致產能大降，估計至少要半年才能收回成本，到時候全世界的疫情可能都結束了。

熊老闆說，工廠工人則很好招，東莞的外貿企業多，歐美疫情嚴重以後，訂單全部都被取消，這周圍的廠都在強撐，旁邊有一家1500名員工的箱包廠，現在只有200多人在工作，其他1300人全部放假，一部份員工放一個月，一部份員工放兩個月，還有些甚至放了三個月假，他一發招聘信息，好多人就來面試了。

作者指出，歐美疫情若持續，將嚴重影響中國的服裝產業。（資料圖片／《財經》）

期待歐美疫情結束：他們好我們才會好

至於原本的生意，熊老闆表示，疫情來了，所有商場關門，服裝產業鏈上的所有公司從布料到輔料再到門店全部出問題，2008年都沒這麼慘。「我開這家口罩廠是想賺錢的，結果現在成了救命的事業，保住了繡花廠工人的工作，如果我這口罩廠沒開，我現在繡花廠也要放假了，原本我手下一共100多個工人，估計有80多人會失業。」

聽了熊老闆一席話，作者感慨道，如果一直缺少現金流，再過幾個月，大批的服裝產業工人就會失業，文化旅遊、體育娛樂、航空、傢俱、家電等行業也是一樣嚴重。按照中國治理疫情的經驗，最樂觀歐洲五月、美國六月控制住疫情，另外還有個印度還沒有大爆發，所以疫情會反覆不定，具體幾時能結束，現在大家心裏都沒譜，中國的企業家們要做好打持久戰的準備，做好現金流的保護工作。

文章認為，等到中國疫情宣布完全結束，中國服裝產業鏈才救得過來，因為服裝行業太笨重，估計會比別的行業再慘三個月，而且這個時間段不能太久，疫情太久普通老百姓手頭就沒多少現金消費。希望歐美盡快恢復正常，中國外貿這麼多人的生意才會有起色，「網上就不要天天嘲笑歐美抗疫無力了，他們對我們有偏見我們要反擊，但嘲諷他們也不對，不僅不要嘲諷，還要去幫助他們度過難關，盡快擺平疫情，中國是全球化的最大受益國，只有他們好起來，我們才會好起來。」

（公眾號「盧克文工作室」）