【華航改名】國民黨搶先註冊「台灣航空」網域

華航英文名稱「CHINA AIRLINES」，可能遭國際誤會口罩來自中國大陸而非台灣，使台灣又有輿論認為應推動華航改名，台灣行政院長蘇貞昌也表示，要求華航改名。 國民黨數位科技長簡勤佑在4月14日首度出招，架設「華航改名定時器」網站，統計林佳龍話說出口多久才正式改名，更搶先註冊台灣航空網域「taiwanairlines.tw」，宣稱改名成功就奉送網域，藉此揶揄綠營根本不敢更動華航公司名稱。

中華航空（China Airlines）改名案又成為綠營操作重點，對此，國民黨方面搶先註冊台灣航空（Taiwan Airlines）網域，聲稱只要華航改名，便送上網域，揶揄綠營敢說不敢做。（中央社）

台灣社群網站Dcard創辦人之一簡勤佑，日前已透過甄選方式成為國民黨新任「數位科技長」，此項職務還被國民黨主席江啟臣稱讚為「數位諸葛亮」。然後簡勤佑上工後，出手的第一招鎖定綠營的華航改名案，並且透過註冊網域、架設計時網站等，揶揄民進黨對華航改名僅是炒作輿論，「只敢說，不敢做」，確實締造了話題性。在操作手法方面，比起國民黨傳統上找來立委民代排排坐開記者會發牢騷，也更生動活潑。

本次簡勤佑總共註冊了三個台灣航空相關網域，包括「taiwanairlines.tw」、「www.taiwanairline.tw」以及「www.airlines.tw」。對此，簡勤佑在臉書（Facebook）上表示，誰說國民黨不會說 Taiwan？國民黨還註冊了三個台灣網域，三個願望讓你一次滿足，「你改名我送網域」，如果林佳龍真的改名成功，他立刻送上台灣網域，讓台灣的翅膀飛出去。

國民黨數位科技長簡勤佑架設「華航改名定時器」網站，統計林佳龍話說出口多久才正式改名，該定時器的網域即是採用「taiwanairlines.tw」，相當具有諷刺意味。（取自「華航改名定時器」網站@ taiwanairlines.tw）

至於國民黨則在臉書上指出，當前正值防疫期間，全民應站在防疫同的一陣線齊心防疫，但是，民進黨立委卻在這時候提出華航改名的倡議，林佳龍甚至表達支持，無視華航改名的營運以及航權成本需要全民買單，在防疫期間觸動國人國家認同的分歧敏感神經，更是內耗空轉，無助於防疫與國家團結。

至於「華航改名定時器」網站方面，國民黨強調，民進黨已完全執政，華航改名只要走完相關程序就完成，國民黨的阻擋可能只是狗吠火車，所以基於在野黨監督立場，製作這個定時器讓全民監督，更令林佳龍知道距離自己的承諾已經過了幾天。國民黨更意有所指地表示，「笑你不敢」，暗諷民進黨不敢落實華航改名。

綠營方面繼操作枱灣護照英譯改Taiwan後，又開始操作中華航空（China Airlines）改名案。（中央社）

不過，簡勤佑架設的「華航改名定時器」網站，在4月14日上午一度故障，無法正確顯示計時時間，更有不少網友湧入國民黨臉書，訕笑網頁差勁，更有網友反酸，國民黨應該設一個「反攻大陸定時器」，並引用國民黨的標語抨擊「笑你不敢」。