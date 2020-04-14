蘇貞昌：華航改名不簡單，先於機身增加台灣標誌

近日台灣援助國際千萬片口罩，並陸續由中華航空貨機送至歐美國家，但機身上標誌的華航英文名稱「CHINA AIRLINES」，可能遭國際誤會口罩來自中國大陸而非台灣，使台灣又有輿論認為應推動華航改名。對此，台灣行政院長蘇貞昌於當地時間4月14日表示，由於華航改名涉及航權等種種因素，或許沒有那麼簡單，不過「讓國家航空公司標誌台灣，這確實是政府應該要努力的事情，政府會一步一步努力來做。」

針對華航因名稱問題，造成國際對於台灣與中國大陸之間的辨識問題，蘇貞昌指出，他已於4月13日要求台灣交通部告知華航，以後在運送物資的時候，上面有國旗，有「Taiwan can help」，如此就好了，「華航就不要湊熱鬧」，畢竟幫人運送商品與物資，也不該藉此機會宣傳自己。

蘇貞昌又說，政府接下來也許可以讓華航在機身，或其他部分多一些台灣標誌，就像是WTO標誌上雖是台澎金馬經濟區，又把台灣弄得很大，猶如現在很多外館在「Republic of China」後面用括弧「Taiwan」，「讓全世界與台灣跟中國不一樣」，尤其是這次疫情，使得全世界對台灣很肯定、很感謝。

蘇貞昌強調，至於長遠的華航改名，涉及航權及其他種種因素，也許不是那麼簡單，「但讓國家的航空公司標誌台灣，這確實是應該要努力來做的事，政府會一步一步努力來做。」

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬指出，由於華航是國際航空公司，涉及到很多政治問題，而華航目前採取的方式很不錯，像是台灣物資到其他國家，除了政府提供貨物之外，不要再出現商業標誌引起誤會，這些都是華航跟政府都已經在處理的事情。

至於國民黨籍立法委員陳玉珍則表示，華航更名一事，由於華航是家公司，其更名應該根據公司治理原則，但基於航發會是華航最大股東，故只要股東同意，再加上符合民主程序就可以更名，只是華航更名也須考慮此舉是否將造成航權、事業擴張損失。