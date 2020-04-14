【鈕承澤性侵案】和解無效　台導演鈕承澤一審判囚4年可上訴

台灣知名導演「豆導」鈕承澤早前被控性侵電影劇組女工作人員，遭檢方以強制性交等罪起訴求刑3年4個月，以新台幣150萬元（約38.7萬港元）交保候傳。 台北地方法院今天（14日）上午11點30分一審宣判，認為男女雙方沒有情愫，女方在案發時一直緊閉雙唇，並有傳達不願發生關係；但鈕承澤一直聲稱是女子讓他誤認，因此法官加重刑責，判決鈕承澤4年徒刑，可上訴。鈕承澤律師表示，將依法提起上訴。

鈕承澤被控於2018年11月23日，原本要與劇組開會卻臨時取消，改約其最新電影《跑馬》劇組女主管與女工作人員到他家中聚餐。餐會結束後女主管等人先行離開，獨留女工作人員因不勝酒力，在鈕家中休息，鈕卻趁2人獨處，將女工作人員壓在客廳梳化上性侵得逞。台北地檢署偵辦後，依強制性交等罪起訴，具體求刑3年4個月。

據台灣律師指出，強制性交罪的最輕本刑是3年，犯了本罪最少就是3年起跳，是不能緩刑及易科罰金。但與被害人達成和解者，法官是有可能給予緩刑。

鈕承澤去年出庭受審。（資料圖片／中央社）

不過，鈕承澤雖然在性侵案偵查階段，透過劇組人員嘗試以賠付相當於1年薪水的新台幣60萬元（約合15.5萬港元）給被害人，但被對方拒絕。及後在去年9月審判中，他與被害人在莊姓女律師的見證下給付調解金，傳言達200萬台幣（約合51.6萬港元），但被害女工作人員至今都還無法原諒鈕承澤。

鈕承澤直到法院開庭辯論終結時，依舊否認性侵，強調他誤以為女子對他也有好感，此事僅為「雙方認知不同」，希望法官能判他無罪，如果有罪，也希望能給予緩刑。

公訴檢察官則認為，被害人是電影劇組一員，與鈕承澤有上下隸屬職場關係，被害人沒有反抗只是為了保住工作而已，鈕不認罪，犯後態度不佳，不能量以法定最低刑，具體求刑3年4月。台北地院審結，今天上午依強制性交罪判鈕4年。可上訴。

鈕承澤曾執導多部著名作品，獲得國際獎項肯定。（視覺中國）

過程不舉但「指交」硬上

據早前報道，該名被害女性工作人員私下透露，自加入由任賢齊主演的電影《跑馬》拍攝劇組後，導演鈕承澤時常向她獻殷勤。直到2018年11月下旬，鈕承澤突然取消工作會議，找來幾人來到鈕承澤家中餐敘聊天。餐後，被害女當下因擔心豆導心情不佳，才獨自留下，未料沒多久竟被撲倒在沙發強吻、脫衣襲胸等，「過程非常粗暴」。

據悉，鈕承澤在施暴過程中，一度不舉，最後只能靠著「指交」草草了事。事後，女方窩在沙發上顫抖，因為太害怕，隨後便連夜從劇組辭職，第一時間也在友人陪同下赴院驗傷，發現下體有多處撕裂傷。

鈕承澤父親的家族是滿族鈕祜祿氏。鈕承澤從小受香港電影的影響和啟蒙，喜愛香港電影，在9歲時即接觸表演工作，2000年開始導演從事。著名作品包括電影《艋舺》、《愛》、《軍中樂園》，電視劇《花樣少年少女》、《我在墾丁*天氣晴》等。性侵案爆發後，電影《跑馬》亦宣布終止拍攝。

（綜合報道）