新冠肺炎｜違隔離令拒繳百萬台幣罰款　台男9塊土地遭查封待拍賣

台灣一名男子3月從廈門回台，在台北松山機場入境時不配合填寫資料，遭帶往防疫旅館隔離。然而，期間他不僅擅自離開旅館，還南下到高雄小港機場，準備搭飛機離境，遭重罰100萬元新台幣（下同．約合25.8萬港元）。 然而這名男子事後拒繳罰款，當局遂查封其名下9塊土地，等待鑑價拍賣。

據早前報道，涉事的盧姓台商3月9日入境時，被要求居家檢疫到3月23日，不料他自松山機場入境時不配合填寫資料，現場機場檢疫官遂協助其入住旅館。政府人員翌日訪查旅館時發現其並未入住，立即提送警政協尋，於線上系統查詢到他身處高雄機場，準備搭飛機離境，而且已經完成出境查驗。

盧姓台商不配合居家檢疫，不但大鬧機場，還涉嫌破壞防疫的士的隔幕。（網上圖片）

當局緊急在機場將盧姓台商攔下，並以盧姓台商違反居家檢疫規定，多次出入公眾場所、輾轉搭乘的士及高鐵等大眾交通運輸工具，開罰100萬元。高雄地檢署也在4月8日針對他在機場大鬧涉嫌妨害公務等4項罪名提起公訴。

盧姓台商已被限制出境出海。（行政執行署台北分署）

由於盧仍然拒繳100萬元罰款，行政執行署台北分署接手追債，已對盧姓台商祭出限制出境、出海令，同時查出他名下在台南市關廟區等地有9塊土地，經囑託台南分署發函查封后，若盧姓台商仍拒繳罰款，將擇期進行後續拍賣折抵。

（綜合報道）