【觀察】台再啟滯鄂台人「類包機」　兩岸合作善意或已畫下句點

封城兩個多月的武漢已於4月8日「解封」，然而滯留當地台人仍未「解封」，被台灣註記管制返鄉。4月10日，海基會宣布將於4月20日、4月21日再次啟動「類包機」，共計兩班次，預計接返滯留台人約440位。然而，在民進黨政府宣布再次啟用「不涉兩岸協商」的類包機背後，恐怕也宣告着兩岸借包機釋善意的機會已畫上句點。

湖北除武漢解封時，台灣中央流行疫情指揮中心陳時中曾脱口而出「那台人可比照其他地區返台」，然而隔天在「國家角度」下轉彎維持註記，隨後啟動不涉兩岸協商的類包機。圖為第一批類包機返台人士接受檢疫。（台灣中央流行疫情指揮中心供圖）

台灣海基會4月10日發布新聞稿指出，為協助目前滯留湖北的台灣民眾返台，已洽請華航指定於4月20日、4月21日晚間兩架次由上海飛台北桃園航班，提供滯留湖北的台人搭乘返家。

據悉，此次「類包機」與3月29日、3月30日第一批模式相同，皆預計19時50分由上海起飛。載運人數一架最多220人，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落後將立即接受檢疫，並集中檢疫14天。

有台媒引述參與類包機作業的人士指出，上次宣布類包機到飛機起飛的時間較短，這次提前10天宣布，應會較為順利。據悉，當地台協除了洽請台辦協助外，也提供個人式的服務，希望確保台人都能順利抵達上海，海基會也會全程追蹤報名搭機者的動向。

目前兩岸對於想返鄉的滯留台人數量仍有出入，湖北台辦稱有500多人，台陸委會則稱有700餘人。若第二批類包機仍無法運返全部有意返鄉的滯鄂台人，台政府可能會再加開類包機。

第2架湖北類包機3月30日晚間順利返回台灣，機上旅客在經過防疫檢查後，以遊覽車送往檢疫所進行14天的安置隔離。（中央社）

值得注意的是，就近便利的武漢包機似乎不再是選項。4月8日武漢解封時，武漢台辦負責人表示，兩個多月來，民進黨當局始終設法阻擋湖北武漢台人返鄉，即使湖北除武漢外地區3月25日解封，民進黨當局仍拒絕由兩岸航空公司就近從武漢運送台人回家。

並強調，是民進黨當局將上千台人「註記管制」不許他們自由返鄉。而今武漢解封后，湖北對外交通全面恢復，湖北台人可依「個人意願」決定是否離鄂。

中共黨媒《人民日報》海外版4月9日便評論稱，兩岸透過臨時航班運送台人返鄉，是在湖北和武漢封城下采取的「特殊措施」。現在離漢離鄂通道管制已全面解除，已沒有交通不暢的問題，「也就不存在通過兩岸民航聯繫渠道溝通安排的問題」。滯鄂台人可依自身需求返鄉，真正的路障是民進黨當局的註記管制。

而隔天海基會就宣布再次啟用「不涉兩岸協商」的第二批「類包機」，明明4月9日陸委會還說武漢包機還在協商。

台陸委會主委陳明通曾3月底證實，台灣曾想在2月3日第一批大陸東航運送台人包機抵台時，捐贈一萬件防護服給大陸，被以作業不及婉拒。台官方兩岸系統的低調善意，似乎無法彌補更大的惡意。（楊家鑫／多維新聞）

平心而論，滯留湖北台人包機接返一事的發展，在第二批兩岸航空共同執飛後，就逐漸走下坡，且在民進黨政府於湖北開始解封時單方面宣布「類包機」時，消磨掉最後一絲包機合作的可能。

一方面是民進黨當局順着美國「疫情責任在大陸」的步調，大打國際輿論戰；另一方面，即使台官方兩岸系統想「低調」釋善意，都被強硬派所掩蓋，陸委會曾說「一再低調避免政治干擾」推動接返事宜，其干擾恐怕更多來自台灣內部。

「芝麻大的善意、西瓜大的惡意」恐怕是北京目前對民進黨政府的印象，目前惡意的循環正衝擊脆弱的兩岸關係，這是希望兩岸和平發展的所有人，必須意識到的問題。