IMF預測台灣經濟今年萎縮4％　朱立倫：蔡政府低估了經濟蕭條

國際貨幣基金組織（IMF）4月14日發佈新一期《世界經濟展望報告》，預計2020年全球經濟將萎縮3%，衰退程度遠超2008年金融海嘯，至於台灣2020年經濟則將萎縮4％。 對此，國民黨前主席朱立倫在4月15日表示，前陣子還在台灣聽到經濟成長可望「保二」（成長2％）的消息，結果IMF卻捎來萎縮4％的警訊，這波衝擊可能是二戰後最大的經濟蕭條，蔡政府低估了。

IMF首席經濟學家高萍娜（Gita Gopinath）表示，2020年全球經濟「很可能」遭遇1930 年大蕭條 (Great Depression) 以來最嚴重的衰退，其程度遠超過 10 多年前的全球金融危機。IMF最新的經濟展望報告中，將台灣今年經濟成長率，從2019年10月的2.7%，大幅下修至-4％，並預估2021年台灣經濟成長率將達3.5%；台灣失業率則從2019年的3.8%下調至4.4%。

朱立倫4月15日前往新北市先嗇宮參拜，國民黨秘書長李乾龍（左）陪同在旁。（洪嘉徽／多維新聞）

對此，朱立倫稱，台灣整體受到的衝擊分三個部分，第一個最直接受影響的就是台灣旅宿、觀光以及服務業者，這些朋友現在是在活命的問題，需最直接、最有效的紓困，如果能夠把現金在本月底前發給他們，才能讓大家安心過日子。第二個則是台灣中小企業，中小企業現在已經受到斷鏈的衝擊，預計五月或六月，台灣中小企業們喊救命的情況會非常嚴重。最後則是台灣科技產業，現在已因歐洲、美國的需求減緩而受衝擊。這三波影響衝擊下來，對台灣今年經濟成長，乃至於全世界今年的經濟成長，都相當負面。

朱立倫指，今年台灣經濟成長率將不佳，當時台灣行政院推出的紓困規模先是新台幣600億元，後來又加上新台幣400億元，這數字實在非常不足，他認為至少要增加十倍，還好台灣行政院順應民意，後來增加到新台幣一兆元。

至於民進黨認為直接對民眾發現金是大撒幣，對此，朱立倫表示，現在已經到救急救命的階段，最直接的手段就是發現金，只要能夠有效排富就可以。這波可能是戰後最大的一次經濟蕭條，前一段時間台灣政府很多作法，真的是低估了衝擊面，甚至上個月還聽到台灣經濟成長率可保二的消息，結果IMF直接說台灣是萎縮4％，可想而知差距有多大，對台灣產業影響有多深，政府都要做好準備。

朱立倫認為，台灣不要對疫情太過樂觀，畢竟歐美的情況還沒舒緩，他們都是我們最大的市場，對台灣經濟衝擊的嚴重性，可想而知。