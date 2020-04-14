台學者：蔡英文錯失太多機會，兩岸應有體制外「密使」

近期，兩岸關係持續陷入僵局，未見任一方有軟化之態度。台灣在新冠肺炎疫情中的表現、以及因此受到部分國家與國際媒體的讚揚，令北京認為其有「以疫謀獨」之傾向，除了持續批判民進黨政府外，日前也宣布暫停2020年陸生赴台就讀，即將到期的兩岸經濟合作架構協議（ECFA）也有可能中斷，種種迹象都顯現兩岸關係不容樂觀。 對此，台灣東吳大學政治學系教授劉必榮表示，蔡英文政府錯失太多機會，大陸若內部壓力太大時，台灣的確有可能成為祭品；但危機也是轉機，若能甩掉現狀枷鎖，仍有可能豁然開朗。

據《中評社》報道，劉必榮認為，蔡英文的第二任應有機會在兩岸關係上往中間路線走，因為蔡沒有連任壓力，不用被基本教義派帶着走，這樣會讓兩岸存有迴旋空間。他建議蔡英文可以拋出兩岸緩和的一些想法，且兩岸之間應要有體制外的「密使」，要能與大陸說明日後的兩岸論述。

在野時民進黨反對ECFA，如今ECFA有可能中止，民進黨政府又希望北京不要政治介入。（中央社）

劉必榮說，像是農曆春節，蔡可以提「中華民族過年」，不必將台灣置身於中國之外，本來這是個機會，但蔡英文也錯失掉。他強調，蔡政府不必否認「我是中國人」，或在連任時先接受與北京關係較好的媒體專訪，這都是利用小事情傳達訊息的方式。

劉必榮認為，兩岸關係因新冠肺炎疫情持續惡化，但是權力在蔡英文手上，只要蔡英文有意願，還是有辦法去迴旋。就像亞太基金會董事長許信良、前立委洪奇昌等人呼籲蔡政府將「武漢肺炎」名稱改成「新冠肺炎」，假如改了，兩岸就仍存有機會，就看蔡是否有自信。

東吳大學政治學系教授劉必榮。（網絡圖片）

劉必榮說，如果民進黨也可以處理好兩岸關係，不就更能獲得民眾信任？他說，蔡政府要把握危機，現狀是枷鎖，只有甩掉現狀，決策空間才會整個豁然開朗，不要浪費掉危機，「每個危機都是轉機」。

劉必榮表示，行政院長蘇貞昌在新冠肺炎初始時說口罩不出口，表示是為了「超前部署」，但實際上就是「反中」。劉必榮認為，蘇貞昌當初應該講說在台灣自身夠用後才會出口，這樣就不是針對中國大陸，但蘇貞昌總是意識形態掛帥。

劉必榮認為，蘇貞昌總是意識形態掛帥。（網絡圖片）

至於兩岸關係日後會怎麼發展？劉必榮表示，現在是美國使勁圍堵中國大陸，若北京要出氣，一定會出在台灣身上，現在陸生已經不來了，兩岸交流只會越來越少，再加上雙方航線因疫情影響班數已減少許多，後疫情時代兩岸關係比較難期待。

他認為，蔡英文政府認為「撿到槍」，要跟美國走更近，疫情之後，中美關係不好，兩岸關係也不好，蔡政府若不會玩「兩手政策」、加上國民黨若長時間無法執政，那就不會產生鐘擺效應，跟中國大陸關係更不會好了。

國民黨新主席江啟臣能否在兩岸論述上有所創新並讓北京接受，也影響着兩岸關係的發展。（洪嘉徽／多維新聞）

劉必榮稱，九二共識在大陸的語境下，已讓國民黨進退兩難，國民黨必須有新的、非台獨的論述，且中國大陸能接受。假如北京沒有彈性，兩岸關係就會被卡住，加上大陸內部壓力太強大、兩岸氛圍不好，台灣就可能成為祭品，不過，他也強調，「現在相對來說還算穩定」。