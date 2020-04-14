再阻「紅色滲透」　台灣時代力量重提「反紅媒」修法

為抵抗中國大陸對台灣內部輿論的影響力，時代力量今天（14日）拋出「廣電三法」（ 《廣播電視法》、《有線廣播電視法》、《衛星廣播電視法》的簡稱）、《兩岸人民關係條例》及《反滲透法》修法草案。時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，該立法旨在力阻中共「從外而內」透過媒體滲透企圖影響台灣輿論，進而打擊台灣民主的成果。

從這張圖表中，其實可以很清楚看到，基本上時代力量這次提出的「拒絕紅色媒體」的相關立法，是想要藉着禁止有「紅色」背景者介入媒體，達到抵抗「紅色滲透」的目的。（時代力量立法院黨團提供）

基本上時代力量曾於上（第9）屆台立法院期就曾拋出「拒絕紅色媒體」的相關立法，但由於立法院「屆期不連續」原則，若要在這一屆繼續討論該提案，提案者必須於本屆期內重新提案。

邱顯智指出，從2019年「習五點」談話，以及最近中國大陸透過大外宣擴張中共在國際社會與台灣內部的影響力看來，台灣不僅要面對中共的文攻武嚇，更要嚴防中共從外而內透過媒體滲透，企圖影響台灣內部輿論。

邱顯智表示，2019年6月23日曾有數十萬人站出來反紅媒，這顯示人民對於紅色滲透「忍無可忍」；邱顯智也指出，台灣的黨政軍早就退出媒體，那更何況是「敵國」的黨政軍要以媒體滲透台灣，當然要嚴格禁止。

時代力量版的「廣電三法」修正草案明定，與台灣交戰且武力對峙的國家、政府或團體，「不得直接、間接經營或控制」台灣衛星廣播電視事業、經營有線廣播電視，形同以具文禁止中國大陸介入台灣的廣電媒體。

時代力量黨中央也於今（14）日推出該黨即將要推出的兩大活動：「We are Taiwan」時代力量護照封面設計比賽，與「全民參戰-黃標Youtuber 大賞」，旨在藉由這類活動，來刺激全民對於公共政策的討論，尤其是護照設計大賽，更與近日台灣民眾欲在護照上強化台灣形象的風潮相連結。（譚英瑛／多維新聞）

除了拋出以「廣電三法」、《兩岸人民關係條例》抑制中國大陸對媒體的影響力之外，時代力量再續提出《反滲透法》修法草案，並以強化罰則的方式，企圖防堵中國大陸「黨政軍」掌握或滲透、介入台灣傳播媒體。