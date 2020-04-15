新冠肺炎｜美國亞裔遭歧視攻擊　林書豪發聲：光明終會戰勝黑暗

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，現效力北京首鋼的前NBA球員林書豪日前發起一項募款活動，宣布為新冠肺炎抗疫工作捐款最多100萬美元。 林書豪13日（周一）又在Facebook發表題為《黑暗尚未獲勝》長文表示，新冠肺炎激化了美國人對亞裔族群的歧視，不過他相信光明終究會戰勝黑暗，也盼大家對需要幫助的人們伸出援手。

林書豪在Facebook發表題為《黑暗尚未獲勝》長文表示，新冠肺炎激化了美國人對亞裔族群的歧視，不過他相信光明終究會戰勝黑暗。（林書豪Facebook）

林書豪在這篇長達3600字的長文詳細闡述了新冠肺炎期間，在美國身為亞裔美國人所遭受的許多難以言喻的種族歧視，甚至被白人出言羞辱。他見證了人性最好與最壞的一面，包括看到勇敢無比的醫護人員在防疫最前線奮勇作戰，許多人不顧一切為了治療患者甚至犧牲了自己的寶貴生命。

林書豪也透露，過去幾個禮拜，美國緊張和不安的情緒持續高漲，美國的亞裔族群被吐口水、被攻擊，因此他決定出聲，選擇挺身而出，起身對抗種族歧視，更為亞裔身分感到驕傲。

林書豪號召球迷一起捐款對抗疫情。（林書豪Facebook）

截至15日（周三）下午6時，這篇長文獲得了1.4萬個讚好。不過也有不少網民留言批評林書豪，當中包括不滿林書豪文中用上「新冠肺炎」一詞，更有網民稱「人民幣關係你的健康」。但也有網民表示，「留言真的滿滿的惡意及霸凌」、「欺負林書豪會讓疫情結束嗎？」。

據早前報道，美國疫情加劇嚴重，總統特朗普早前在一條Twitter貼文中稱呼新冠肺炎為「中國病毒」（Chinese Virus）。林書豪明顯對特朗普的言論非常反感，令他於網上憤怒反擊特朗普散播種族歧視仇恨：「我希望你同樣能夠大力支持那些因為病毒管理不善而受苦的人，當中包括被你的種族歧視主義影響的人。」

林書豪又表示他不想再聽到有關於「德國麻疹」、「西班牙流感」之類的稱呼，他絕不會亂說病症名字的由來：「我很清楚華裔美國人每天受到怎樣的威脅和人身攻擊，這些排華信息只會帶來更多仇恨。」林書豪認為大家共同敵人是病毒，呼籲大家要勤洗手，保持與人群的距離，要認真看待疫情，堅信「信念」、「希望」和「愛」依然存在。

（綜合報道）