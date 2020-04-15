【新冠肺炎】內地專家：武漢治癒人群有抗體　現為全國最安全城市

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，此前的重災區武漢如今疫情好轉。北京協和醫院第二批援鄂醫療隊隊長、感染科專家李太生教授近日在接受訪問時表示，相對來講，現在的武漢應該是全國最安全的城市。 他表示，武漢獲治癒的易感人群都已產生抗體，從沙士（SARS）的研究看，沙士的抗體對個體的保護作用在6個月到2年。

北京協和醫院第二批援鄂醫療隊隊長、感染科專家李太生。（人民日報）

李太生表示，由於武漢人民非常配合國家的相關政策，武漢的疾控和臨床醫療體系在抗疫過程中得到鍛鍊和提高，具備快速應對的能力，大眾的心理承受能力也都有了基礎。

他指出，至於所謂「復陽」的可能性不大，很可能當時就是陽性，只是出於種種原因沒有檢測出來，接下來將前往醫院對此實地調研。而對於無症狀感染者，目前為止是早期核酸陽性，這種情況的傳染性應該非常低，應該保持警惕，但也沒必要談虎色變。

周二（14日）上午，北京協和醫院醫療隊作為最後一批撤離的援鄂醫療隊，圓滿完成任務，同濟醫院中法院區舉行了歡送儀式。李太生介紹，北京協和醫院先後於1月26日、2月7日、2月19日派遣三批醫療隊總計187名醫護前往武漢支援，在武漢同濟醫院的支持下，到現在已經70餘天，救治了109名新冠肺炎危重病人，救治有效率、成功率名列前茅。

上周四（9日），上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏接受央視訪問時亦表示，從流行病學的角度，武漢許多人可能已經具有免疫力，對新型冠狀病毒最具群體免疫，反而也許會成為中國最安全的城市。不過他強調，這還只是一個推斷，相關的研究正在進行中。

（綜合報道）