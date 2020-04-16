蔡英文：台灣參與世衛不完整，應該得到完整的參與權

台灣民眾早前集資在《紐約時報》刊登廣告，指出台灣被世界衛生組織（WHO）拒於門外，引來WHO大動作提出13點聲明回應。 台灣總統蔡英文4月16日表示，WHO的聲明清楚說明一件事情，「就是台灣的參與並不完整」，這並非台灣應該獲得的待遇。她強調，台灣過去10年提出187項參與專家會議的請求，70%被拒絕，「完整參與才是我們要的」，並感謝這段時間以來，許多國家為台灣仗義執言。

蔡英文表示，WHO的聲明清楚說明一件事情，「就是台灣的參與並不完整」，這並非台灣應該獲得的待遇。（洪嘉徽／多維新聞）

蔡英文4月16日上午出席活動後，戴着口罩接受媒體訪問，針對近來台灣和WHO之間的攻防戰，蔡英文說，這段期間很多國家都站出來支持台灣參與聯合國相關專業性組織，因為各國在這波疫情中，認識到「台灣雖然被孤立，但有能力在這階段保護自己、貢獻國際社會，讓國際看到台灣」，雖然台灣是靠自己穩定住疫情，但若能完整參與WHO，台灣處理疫情會更有效率、完整，也更有能力去幫助其他國家。

蔡英文強調，WHO提出的13點聲明，說明了一件事情，「就是台灣的參與並不完整，且是依情況、情勢，個案來決定我們可不可以參與」，這都不是台灣應該獲得的待遇，台灣應該得到的是完整的參與權，可以雙向的跟WHO互動，能提供資料、貢獻WHO，也能從WHO那邊完整獲得所需資訊，並讓台灣的專家進入相關場域，與其他國家的專家一起交換意見，討論各項公衛健康議題。

蔡英文（右2）訪視飯店業者員工訓練計劃活動，台灣勞動部長許銘春（左2）陪同出席。（洪嘉徽／多維新聞）

蔡英文並舉台灣外交部回應WHO的說法，表示在過去10年中，台灣提出187項參與專家會議的請求，但有70%被拒絕，換句話說，台灣只是個案被允許參加，但完整參加才是台灣要的，這段時間內很多國家替台灣仗義執言，肯定台灣的貢獻，台灣的非常感謝，也希望在未來能和其他國家，對世界的健康、公衛有所貢獻。

媒體也追問，近來相關報道稱中共有隱瞞疫情的嫌疑，蔡對此有何看法？蔡英文表示：「我們希望中國亦能夠對這些大家的質疑釋疑」，面對疫情最重要的就是國際合作、疫情透明，以及一顆很謙卑的心，讓大家的力量可以集結起來。