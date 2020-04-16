台外交部：力爭5月以觀察員身份參與世界衛生大會

早前，台灣民眾募資刊登廣告於美國媒體《紐約時報》，反駁世衛組織（WHO）總幹事譚德塞對台灣的指控，並強調台灣願意幫助全球防疫。世衛組織發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）對此於4月15日發出13點回應，強調世衛和台灣一直有效溝通及合作。 對此，台灣外交部於4月15日晚間，發佈新聞稿反駁世衛組織方面的13點回應，指台灣參加世衛組織會議及獲取信息困難重重；此外，台外交部又呼籲WHO儘速與台灣政府直接研商，就邀請台灣以觀察員身分出席本年WHA（世界衛生大會），並做適當可行的安排。

譚德塞近日大動作指控台灣人身攻擊。 （新華社）

台灣外交部表示，WHO秘書處針對台人日前自發性在美國《紐約時報》（The New York Times）刊登促請支持台灣參與WHO的廣告，在4月15日回覆媒體提問時提出13點回應，台灣肯定WHO開始認真看待台灣的存在，並願意公開討論台灣的參與問題，然而WHO迄今「仍無法抗拒來自中國政府的不當政治壓力，秉持專業及中立原則接納台灣完整無礙的參與，甚至在WHO對疫情的報告中，仍然將台灣當成中國的一部份，這與台灣完整參與WHO的會議、機制與活動，仍有很長的距離」。

台外交部進一步指出，台灣目前在WHO的參與仍極其有限，不但有礙台灣實時取得第一手疫情信息，更不利台灣向其他國家分享「台灣模式」防疫成果。

台外交部強調，因為政治因素，台灣自2017年起即未再受邀出席「世界衛生大會」（WHA），台灣申請參與187場WHO技術性會議，被拒率也高達7成，此外，台灣所在地區屬WHO西太平洋區署（WPRO）負責，但WPRO一向拒絕與台灣聯繫，也未曾提供任何區域內的公衛信息予台灣。

台灣刊登於《紐約時報》A7的廣告實體。 （中央社供圖）

台灣外交部方面呼籲，WHO作為主導全球公衛發展，捍衛「健康人權」最重要的國際組織，本應堅守專業中立的立場，廣納包括台灣在內所有利害關係方的參與。WHO也應該認知，台灣不受中國統治，也有獨立而完整的醫療公衛體系，只有台灣的民選政府能夠代表台灣人民，並再次呼籲WHO儘速與台灣政府直接研商，就邀請台灣以觀察員身分出席本年WHA，並做適當可行的安排，完整接納台灣參與包括防疫在內所有會議、機制及活動。

對於台灣方面要求參與WHO活動，國台辦發言人朱鳳蓮曾表示，在WHO涉台問題上，必須在「一個中國」原則下處理，捨此別無他路。中國駐法國大使館早前亦曾在法國媒體發文，強調台灣不是主權國家，無資格加入世衛，又指不允許台灣參加世界衛生大會（WHA）不會影響台灣的衛生安全。