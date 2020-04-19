【新冠肺炎】台軍艦群聚暴增21官兵確診　全船累計24人感染

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，繼法國、美國陸續有軍艦官兵染疫後，台灣軍艦也出現病例，4月18日新增的3境外輸入確診個案，為海軍惇睦艦隊的實習生，均為20多歲男性，打破台灣連4日3度零確診的狀態。 指揮中心18日漏夜採檢700多名官兵，並於今天（19日）公布，海軍惇睦艦隊官兵再有21人確診，全船累計24人確診。

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，今天（19日）新增22宗確診個案，其中21宗是惇睦艦隊成員，另1宗是境外移入。目前全台累計確診個案達420宗。

指揮中心昨日（18日）宣布台軍首傳確診病例，確診的3人在惇睦艦隊實習及訓練，17日晚間7時確診首宗後，軍方已緊急召回艦隊700多人採檢並檢疫。根據疫情調查，惇睦艦隊於今年3月12日至15日停靠帕勞（台稱帛琉），離開後於公海航行近30日，4月15日自台灣軍港下船。

台灣流行疫情指揮官陳時中。（中央社）

指揮官陳時中表示，先不把敦睦艦隊列為境外輸入個案，在案情還沒清楚之前，感染源都列在敦睦艦隊上。由於該艦隊在返台前曾只去過帕勞，但該國至今仍維持零確診，被問到感染源從哪裏來，指揮官陳時中表示，帕勞檢驗能力有限，只有美籍醫師做遠端示範，先前疑似病例檢體送回台灣是陰性，不過，他高度懷疑當地有潛藏病例存在。

將公布確診者停留較久地方

他表示，不會根據這700多名官兵公布足迹，而是針對確診個案停留時間比較長的地方先處理，「接觸時間短的話，公布的話只是徒增恐慌，也是沒有意義」。

針對惇睦艦隊磐石艦群聚感染已累計24人確診新冠肺炎，海軍副司令梅家樹今天在記者會上鞠躬致歉，稱為防疫沒有做好而向社會大眾表達最大歉意。國防部副部長上將張哲平則在記者會上表示，該軍艦行前有準備3萬個口罩。梅家樹則坦承，這些到帕勞從事戶外表演活動的人員「確實沒戴口罩」。此外，為嚴防海軍內部疫情擴散，政戰學校、海軍官校停課兩周。

當日新增的另一宗確診病例為20多歲男性，去年前往美國就學，17日抵台時機場採檢，今年4月10日發病，17日抵台時機場採檢，於今日確診，為境外輸入個案。

（綜合報道）