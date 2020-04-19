新冠肺炎｜陸男台南居家檢疫7次違規罰70萬新台幣　未繳款已離境

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，早前一名從中國大陸到台南的大陸籍潘姓男子，依規定須居家檢疫14日，卻因居家檢疫期間7次違規，遭台南市政府裁罰新台幣70萬元（折合約港幣18萬元）。但潘男在台南市政府寄出裁罰書前已離境前往上海。 台南市長黃偉哲今天（19日）表示，會設法要對方繳清罰款。

潘姓男子因居家檢疫期間7次違規，遭台南市政府裁罰新台幣70萬元，圖為閉路電視畫面。（《聯合報》）

台媒報道指，潘男3月21日從大陸赴台，原應從3月22日至4月4日接受居家檢疫，但期間連續7天違反規定外出。潘男坦承在居家檢疫期間，利用掛完防疫人員電話等空檔時間，共7次外出跑步、購物。潘男的行為也引發鄰居的恐慌，許多人拍照取證向相關單位檢舉，更有民眾在家門前架設閉路電視器監控潘男。

台南市政府搜證後採「計次」裁罰，1次10萬元新台幣，潘男外出7次共裁罰70萬元新台幣。但台南市政府今天證實，潘男已於7日離境，而台南衛生局是在17日寄出裁罰通知書，還來不及採取限制出境等強制措施。

台南市長黃偉哲（中）表示，會設法要潘男繳清罰款。（中央社）

台南市長黃偉哲表示，採取一罪一罰於法有據。因為潘男的行為惡意大，7次單獨的違規事件就罰7次。除非潘男未來不再入境台灣，否則還是會依相關規定，要求潘男繳清罰款。

民政局指出，潘男為大陸籍，娶了住在台南市的台灣籍妻子，持台灣居留證。但平日兩人都在大陸工作，不常返回台灣，之前因為大陸疫情嚴重，才選擇回台灣躲避疫情。

（中央社/《聯合報》）