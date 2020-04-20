ECFA十年將屆　台灣陸委會前官員：大陸若要終止必須協商

近日，中國大陸教育部宣布2020年起暫停陸生赴台就讀試點工作，這成為兩岸關係另一個不安的對立信號；隨之而起的，關於「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）是否會因十年大限將屆而終止的議題，也引發兩岸各界熱議，有愈來愈多輿論認為，兩岸「地動山搖」的時刻正逼近。 針對暫停陸生赴台就讀與ECFA是否會終止的議題，《多維新聞》訪問英國倫敦大學伯貝克學院法學博士、曾於2009年至2011年任職台灣前陸委會主委賴幸媛辦公室主任的施威全，在他於陸委會服務期間，正好經手了兩岸學歷認證、陸生政策與ECFA協議擬定等重要議題。

前陸委會主委賴幸媛辦公室主任施威全。（施威全提供）

多維：中國大陸於4月9日宣布禁止陸生赴台就讀，這將對台灣造成何種衝擊？

施威全：陸生就定義上來說分為幾種情況，一種是來台修習一學期課程的「交換生」；或是以班級為單位來台交換的陸生；還有的是大陸人在台註冊學籍，在台修習4年大學課程或是兩年研究生課程。據我了解，目前大陸要禁止的陸生，是在台註冊學籍的陸生。

其實陸生政策是兩岸的開放政策之一，當時賴幸媛擔任台灣陸委會主委時大力推動這個政策。原因在於，這些陸生在台讀書後，將會是最了解台灣的大陸人，他們之中未來有些人可能會成為中共的幹部，或是台辦相關系統的官員，這會是台灣最重要的資產。

因為這些陸生回到大陸會是對台灣友善的一群人。比如說我認識了一位波蘭聯考的狀元，他選擇到台灣學習中文，並由台灣政府補貼學費跟生活費。設想他之後回到歐盟任職官員，會對台灣友善，對陸生來說也是同等思維。

事實上，陸生來台學習後的表現的確沒有讓我們失望過。我如果跟大學生座談，聽講最認真或問題最多的都是陸生，毫無例外。而且他們除了拼命唸書之外，也在台灣拼命玩。

中國大陸教育部於4月9日發出公告，以「疫情防控」和「兩岸關係形勢」為由，暫停陸生赴台升學。（教育部網站）

一旦台灣失去陸生這個籌碼，長遠來看，對兩岸關係發展是不健康的；短期的話則對台灣的私立大學有傷害，他們將會損失不少。所以我認為中國大陸主動出這招是蠻狠的。

不過，從另一方面來看，這也得怪台灣私立大學不爭氣，當年首次開放陸生的名額總共兩千人，後來實際註冊則不到一千，表示台灣的大學對陸生的吸引力還不夠大。如果自己的大學辦不好，就算再開放也不一定能吸引到那麼多陸生來台。

ECFA早收清單中，台灣539項產品輸入大陸零關税，其中多數是農漁產，這些農漁民將是早收清單失效最大受害者。（中央社）

多維：除了陸生問題外，ECFA從2010年簽訂以來，到今年6月剛好滿十年，這十年期間，貨貿、服貿協議都未有任何進展，加上兩岸關係日益緊張，讓ECFA存在是否因十年大限而終止的風聲四起。您認為ECFA是否確實面臨到此問題？

施威全：其實，不管是世界貿易組織（WTO）的規定或是ECFA本身，都未有十年到期就自動解約的規定。WTO雖然有類似的主張，但並非懲罰性的條文，甚至不是規範性的，而是期望性的說法，它對於自由貿易協定（FTA）的談判是具期待性的，希望能在十年之內完成。

而ECFA則完全沒有這種規定，如果翻閲ECFA的序言，其中有微妙之處，因為這個序言是妥協的結果。條文序言寫道：「ECFA本着世界貿易組織（WTO）基本原則，考慮雙方的經濟條件……..」，其中，「考慮雙方的經濟條件」這九字箴言其實是台灣的安全閥。這是重點所在，其意味台灣小、大陸大，所以台灣不可能對等開放，因為假設福建的水果一進口，台灣市場會吃不消，而且陸商其實也不一定需要台灣市場，因為台灣市場小。

此外，這九字箴言的第二個精神在於，我們不一定要按照WTO的規定來，而只按照「WTO的基本原則」。印象中這句話是大陸商務部想要放進去的，還有台灣民進黨立委也希望能加入這條，因為民進黨立委覺得如果加入「WTO精神」，ECFA就會比較像是FTA，會是一個「國際協議」。

2013年12月10日，兩岸經濟合作委員會第5次例會，雙方在會上檢視ECFA執行狀況與推動議題辦理進展等事項。（中央社）

多維：近日大陸涉台學者唐永紅發表文章指出，大陸終止ECFA作為反制台獨的措施，將有助於台人體認到台獨的危害性，有助其「政治覺醒」，達成「反獨促統」目的。您如何看待大陸終止ECFA的可能性？

施威全：正如前面所述，WTO沒有十年的硬性規定，ECFA也沒有十年的規定。所以如果有一方要中止，就必須按照ECFA的中止條款提出協商，等另一方回覆，兩方協商再停止；或是由另一方提出協商，如果協商未能達成一致，則180天之後就中止。基本上需要經過雙方的協商程序才能中止，這其中還存有操作空間。

中國大陸如果要停，就必須主動通知台灣政府進行協商，可是中國大陸又不跟台灣進行兩岸協議協商，因為中共認為兩岸「制度化協商」（比如《兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議》等）的基礎是「九二共識」，因為民進黨不要九二共識，所以ECFA後續的貨貿他就不談，所以現在不跟民進黨協商。

但如果中國大陸要中止，就必須按照ECFA規定來協商，但中共不協商，又不能單方面說中止，所以大陸將會面臨技術性的困難。無論如何，ECFA十年期限到了，而貨貿也仍未協商，按照WTO規定，ECFA中止的可能性的確存在。現在就是要看中共怎麼出招，可是他們也會被法令捆綁住。

大陸涉台學者唐永紅認為，大陸終止ECFA作為反制台獨的措施，將有助於達成「反獨促統」目的。（洪嘉徽攝）

我無法預估中共會怎麼做，只能提醒大陸在執行上可能會被這些條文綁住。日前《環球時報》雖然有文章提出ECFA十年期限問題，這是中共官方相關機構提出來的，但依我過去與中共打交道的經驗，這並不代表權威說法，還是要看國台辦的說法。

但回過頭來看，ECFA也不是國台辦就可以決定，最重要的還是大陸商務部的意見，在協議訂定過程，國台辦跟商務部之間也有角力，台灣則是陸委會跟經濟部搶主導權。ECFA是否中止，這中間還牽涉兩岸政府各自內部勢力的角力。