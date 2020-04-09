陸暫停學生赴台就讀試點　台陸委會批「罔顧陸生權益」

4月9日，大陸教育部宣布將暫停2020年度大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀的試點。 對此，台陸委會發言人邱垂正回應稱，對大陸未與台方協商就片面暫停陸生赴台升學，罔顧陸生權益，陸委會表達遺憾。邱垂正呼籲，在大陸就學、還在台灣的台生要特別關注大陸疫情及大陸高校的措施，「審慎以對」比較有保障。

邱垂正表示，暫緩陸生來台是防疫優先下的不得已作法，對陸方暫停陸生赴台升學表示遺憾。（楊家鑫／多維新聞）

4月9日，台陸委會舉行例行記者會。針對大陸暫停陸生赴台升讀試點，邱垂正表達遺憾，稱台政府從2011年開放陸生赴台就學迄今，歡迎陸生來台的政策始終如一，陸生透過在台學習，親身體驗台灣風土人情、增進視野，同時也有助於兩岸青年學生彼此認識與了解，也有利於兩岸關係的和平與穩定。台方多年來持續穩健推動陸生來台就學，也照顧陸生在台就學的權益。

他指出，自從大陸疫情爆發以來，絕大多數高等院校都尚未開學，甚至要求境外學生在收到開學通知前禁止進入校園，包括高考也延後一個月。大陸主管機關在疫情未穩定情況下，不斷要求台方讓陸生返台，這是矛盾、不合理、不負責任的作法。

邱垂正表示，據瞭解，台灣還有8,000多位陸生就讀，其中在大陸還有7,000多位，而在台灣還有800多位。為了避免人員移動的疫情擴散風險，台方對於陸生各項的管理措施，是以防疫優先的不得已作法，台方也訂定安心就學方案，保障其受教權益。

有媒體追問是否會反制大陸，不建議台生赴陸就讀。邱垂正表示，許多大陸高校對港澳台學生返校時程仍未通知，可見對疫情仍有疑慮。他呼籲，還在台灣的學生要特別關注大陸疫情及大陸高校公布的措施，「審慎以對」比較有保障。

隨著大陸疫情趨緩，歐美境外輸入成為台灣確診大宗，台官方是否對滯留湖北台人與歐美台人有雙重標準，受到關注。圖為滯留台人「類包機」抵台。（台灣中央流行疫情指揮中心供圖）

另一方面，大陸湖北台辦負責人4月8日表示，兩個多月來，民進黨當局始終設法阻擋在湖北的台人回去，目前仍有500多名需要返台的台人滯留湖北各地。「在離漢離鄂通道管控解除後，希望民進黨當局尊重台胞返鄉需要，不要繼續無視這些台胞的利益。」

對此，陸委會強調，維持滯留湖北台人的註記，目的在於控管風險，是為了保障這些民眾的健康與平安，也同時「避免國人擔憂疫情擴散而惶恐」，請外界勿做「負面解讀」。

邱垂正記者會上也補充道，台政府將持續關注武漢情勢，並持續與陸方溝通後續接返台人安排事宜。根據陸委會與海基會持續彙整統計，大概還有700餘台人等待返台。若有訊息，會即時對外說明。