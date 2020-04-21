台外交部官網設立「武漢肺炎分享專區」　宣傳「民主抗疫」

台外交部4月21日宣布於官網正式成立因應「武漢肺炎」分享專區。專區內彙集國際媒體對台灣防疫經驗的報道，以及說明台灣如何針對新冠肺炎（COVID-19）疫情進行有效防疫，另有彙集其他國家對台灣援外的感謝、說明，以及台灣「口罩國家隊」如何建立等的相關信息。

台外交部發言人歐江安表示，台外交部成立了「因應武漢肺炎分享專區」，指「武漢肺炎」短短數個月肆虐全球，造成全球大流行，台灣地理位置離中國大陸相當近，台灣的疫情一度被認為會相當嚴重，但台灣不僅有效控制疫情，還把疫情對民眾的影響降到最低，台灣的防疫成果跟模式受到國際社會的讚揚，為了讓國際社會了解，台灣的防疫模式跟民主抗疫經驗的治理，所以台外交部在官網成立了專區，分享台灣如何防止肺炎的擴散。

台灣外交部4月21日宣布成立「因應『武漢肺炎』分享專區」。 （截自台灣外交部官網）

歐江安隨後強調民主防疫的重要性，表示民主國家的疫情分享、疫情信息是充分跟開放的，政府是誠實的，台灣沒有辦法隱匿任何疫情，這讓台灣的防疫相當成功，所以這也是為什麼特別架設這個專區，且英文版網站正在籌備中。

台灣外交部亦於正式宣布之後，隨即發佈新聞稿，再次強調為了讓國際社會了解「台灣模式」（Taiwan Model）民主抗疫治理經驗，特別在官網架設專區，與國內外友人分享台灣是如何有效防堵疫情的擴散，並在行有餘力時進行國際人道救援，協助國際社會共同抗疫。

值得注意的是，同樣於台外交部官網另設有「2019冠狀病毒資訊專區」，同樣為疫情信息專區，台外交部卻在兩頁別的專區以不同名稱標註，透露台灣官方欲特意強調「武漢肺炎」，以突顯、聚焦「台灣模式」與「民主抗疫」。