【銅鑼灣書店】林榮基台北遭淋紅油　警高雄拘3名疑犯

銅鑼灣書店前店長林榮基周六（25日）將在台北重開書店，不料他周二（21日）上午在台北吃早餐時突遭不明人士淋紅油，疑犯隨即徒步逃逸。 警方專案小組循線追查，今天（22日）凌晨2時左右在疑犯高雄住處，逮捕指揮犯案的51歲姓鄭男子和負責淋油的27歲姓曾男子。曾男的33歲哥哥在案發現場負責把風，警方全力追緝後，亦於上午11時左右在高雄旗津將他逮捕。

根據警方調查了解，林榮基昨天上午8時55分獨自在台北市中山區中山北路一段巷弄內的咖啡店用餐時，突然遭一名身穿深色衣褲的不明男子上前朝他淋紅油，造成他頭部和衣褲都是紅油污漬，但幸未受傷。

經查，3名疑犯均為高雄人，住在高雄，20日晚間就搭車來台北，徒步逃逸後便搭乘的士轉高鐵南下，途中還曾變裝以躲避警方追緝，初判應為預謀犯案。鄭男和曾男上午已被帶回台北市中山分局作筆錄，以釐清犯案動機和是否有幕後教唆者，全案詢後將依涉嫌傷害和恐嚇罪嫌送辦。

林榮基昨天下午作完筆錄後受訪表示，此案可能和他將在25日於台北重開書店一事有關，且認為疑犯事先觀察過他的日常作息，懷疑對方是事先埋伏犯案。

台灣陸委會昨日上午則表示，敬告任何有心人士切勿以身試法，倘若林榮基欲依法提告，陸委會也會全力提供一切必要的協助。

林榮基日前接獲一家律師事務所發函，聲稱接受3月初註冊的「銅鑼灣書店有限公司」委託，要他的新店不得使用「銅鑼灣書店」名稱。對此，林榮基20日表示，已委託律師協助處理，書店將於25日中午如常開幕。

（綜合報道）