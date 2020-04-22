【新冠肺炎】台磐石艦或涉瞞報疫情　5人發燒只1人被上報

台灣海軍敦睦艦隊磐石艦染疫風波持續。外界懷疑磐石艦染疫問題上，艦隊高層隱匿疫情。台灣海軍副司令梅家樹則於4月22日備詢時指出，支隊長當初基於醫官判斷，有5名發燒者，卻決定只上報1名發燒者。

根據台國防部今（22）日交出的「磐石船艦染疫案及後續相關防疫處置」報告指出，當前軍方認定的此次事件缺失有「防疫通報機制未落實」、「未及時傳遞防疫動態資訊」、「聯檢（港口對於出入境所實施的聯合檢疫小組）疫調欠嚴謹」，以及「事前防疫措施規劃不足」，並強調未來台軍將全力配合中央流行疫情指揮中心與國防部專案小組調查，儘速查明疫情起源，以確保軍方兵力完整。

針對這次敦睦艦隊染疫事件，率領本次艦隊任務的支隊長陳道輝少將，於22日透過電話方式與台立法院國防與外交委員會質詢上，向全體台人與受影響的官士兵表示「深切的歉意」，並強調自己沒有影響疫情，「如果有人感染我一定會遵照國防部立刻返航」。但他也坦言磐石艦上有5人曾出現發燒情況，他只回報1位較嚴重者，剩下4位基於醫療小組判斷，沒有向上回報。

至於是否為自行決定於14日放人下船，陳道輝指出，他沒有決定此事的權限，「我只是奉令執行」。他也對於自己依照命令使軍方高層、部長、司令，連帶受責感到非常抱歉。

國防部長嚴德發於21日晚間臨時召開記者會，除了公布首波軍方懲處名單外，更為此爭議向全台人民道歉。（中央社）

朝野立委於今日的國防與外交委員會上，連番對國防部長嚴德發、海軍副司令梅家樹等人大肆批評。面對部分輿論質疑國防部於21日晚間召開記者會是否為使總統蔡英文免於受牽連，嚴德發則在22日聯訪時否認，並指出軍方的事情本來就會向台總統府報告。

國民黨立委陳以信則質疑，身為三軍統帥的蔡英文應只有同不同意艦隊出航的選項，沒有什麼「尊重」軍方這種答案，更質疑嚴德發在21日晚間的記者會上稱蔡「尊重」國防部的決定是在為其卸責，明指蔡英文需為此次出航負責。