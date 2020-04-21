【新冠肺炎】台灣艦隊24名官兵確診　蔡英文要求不要隱匿疫情

台灣海軍敦睦艦隊4月18日驚傳群聚感染新冠肺炎，截至當地時間4月21日上午，磐石艦共24位官兵確診，輿論質疑台灣國防部隱匿疫情，成為台灣防疫破口。蔡英文4月20日晚間在臉書再發聲明，要求台灣國防部及其他政府機關「不要隱匿」，在最短時間內完成內部調查，「該檢討就檢討，該究責的也不能迴避」。

蔡英文強調，「誠實以對」是她對台灣國防部下達的最高原則，敦睦艦隊事件，攸關台灣的疫情管控、民眾對台軍的信任。蔡英文表示，4月20日上午已召集台灣國防部長嚴德發、衛福部長陳時中，和國防、國安及防疫相關單位開會，針對敦睦艦隊後續調查檢討做出指示。

蔡英文下令，國防部務必配合台灣中央流行疫情指揮中心疫調，要在最短時間內完成內部調查，在執行任務的前、中、後期是否有疏失，「該檢討的就檢討，該咎責的也不能迴避」，公開向社會完整說明，讓台灣民眾釋疑。

蔡英文表示，這次敦睦艦隊是執行戰訓任務，參與任務的官兵都已經集中檢疫，不論確診與否、症狀為何，台灣政府都有責任給予最好的照顧，希望台軍官兵不用擔心，並配合疫調與檢疫措施，共同守護家園。

蔡英文強調，防疫期間，台軍投入多項防疫工作，為了因應區域情勢的變化，更隨時待命、保衛家園，這些得來不易的成果，不容許遭到破壞，「我們共同的敵人是病毒，不是彼此」。她要求國防部及其他政府機關，「不要隱匿」是面對疫情最重要的態度，承擔責任，全力解決，才符合民眾對政府的期待。