【新冠肺炎】美國前亞太助卿：兩岸官方應在疫情中建立一些信任

新冠肺炎疫情蔓延全球，目前累計確診病例超過260萬，死亡病例超過17萬。與此同時，全球地緣衝突似乎有更加活躍迹象。 美國前代理亞太事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）日前表示，希望所有人現在都把重點放在抗擊新冠肺炎和重振經濟上，「我們真的不需要在這兩場巨大的全球危機之上，再出現一場（台海）危機」。她還表示，新冠肺炎應該為台海提供一個交流機會，甚至可以建立一些信任。

董雲裳1991年進入美國外交體系工作，曾在台灣學習中文，也曾派駐於美國在台協會（AIT）台北分會，女兒更是在台灣出生。在美中台關係的態度上，堅持美國傳統外交路線，即《與台灣關係法》與中美三個聯合公報。

董雲裳（右）認為，台灣防疫目前為止表現不錯，在於台灣的獨特定位，以及過去SARS的經驗。（中央社）

在2016年奧巴馬（Barack Obama）任內，她便擔任亞太首席副助卿，至2017年特朗普上台後，進一步任「代理」亞太助卿，2018年1月獲特朗普（Donald Trump）提名「轉正」，但提名案卻在美國參議院卡關，參議員理由是對外態度「過度軟弱」，最後於2018年7月「被退休」。

針對台海情勢，現為耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員的董雲裳於4月21日在華府智庫「新美國」（New America）的「新冠疫情如何改變美中關係」網絡對話會上指出，兩岸一直存在緊張關係，但希望現在每個人都把重點放在抗擊新冠肺炎和重振經濟上，「我們真的不需要在這兩場巨大的全球危機之上再出現一場危機」。

董雲裳表示，台海兩岸几乎沒有官方溝通。新冠肺炎應該為台海提供一個交流機會，甚至可以建立一些信任。她說，兩岸有一些輕微的迹象，例如兩岸處理滯留台人的人道主義包機往返需要一些官方協調、台灣也參與一些新冠肺炎相關的健康論壇。

至於近來台海周邊機艦穿巡，董雲裳認為，這些應該被嚴格控制和剋制，尤其是在這個危機時期，每個人都應當試圖把注意力集中在讓事情回到正軌上。

大陸航母遼寧艦編隊近來照常穿巡在第一島鏈，美國海軍雖無法出動航母動，但仍派其他機艦在西太平洋巡弋。圖為遼寧艦。（VCG）

關於台灣抗疫表現，董雲裳表示，台灣目前為止確實做得好，這可能跟它的獨特定位有關。台灣很了解大陸的體系，雙方說同一種語言，也相互關注對方的新聞，台灣很早就聽說武漢發生的事情，可能比其他地方更敏鋭地察覺到。

董雲裳指出，台灣可能還記得非典型性肺炎（SARS）的經歷，也曾快速有效地應對別的傳染病，這對台灣防範新冠疫情有幫助。例如2019年非洲豬瘟流行，台灣在機場設置了有效的安檢系統，對每個入境旅客進行檢查，來處理入境旅客可能帶來的各種潛在問題。