馬英九：把籌碼都放在美國身上危險　台支持「一中」不吃虧

台灣前總統馬英九在4月21日晚間，參與國民黨革命實踐研究院的「未來沙龍」活動，對外闡述自己對美中台三邊關係的看法。 馬英九提到，如果兩岸發生戰爭，美國已經不像以前，可以左右結局，因此兩岸不打仗，也是美國的目標。馬英九認為，針對台灣如何處理兩岸主權與定位問題，還是要回歸九二共識、一中各表，只是大陸不能丟掉各表，台灣也要支持一中，畢竟中華民國憲法本來就是一中憲法，談一中對台灣而言並不吃虧，是解釋得通的。

馬英九在沙龍中表示，當前兩岸關係確實有起伏，但仍應以和平、繁榮為主要目標，今年民進黨遭遇到了問題，迫使他們必須把籌碼都放在美國身上，這是有點危險的，因為台灣跟大陸還是有共同的利益可以追求，關鍵是怎麼追求，「如果我們能走得更穩一點，就不會左右為難」。

馬英九與國民黨主席江啟臣共同出席國民黨革命實踐研究院的「未來沙龍」活動。（中央社）

馬英九指出，許多關心台灣的美國學者，都再三勸台灣不要選邊站，他們看的出來，其實美國的政情也在變化，何況美國總統大選的結果如何也還不知道，但百變不離其宗的是，就是台灣不要戰爭，台灣要扮演一個和平締造者的角色，這個角色不能改變，也唯有如此，台灣才能主導情勢。

選邊站的小智慧不能真正解決台灣問題

馬英九接着表示，他相信美國也不希望兩岸走向戰爭，因為到時美國一定會被捲入，甚至現在美國的力量已經不像以前，可以真正的左右結局，因此兩岸不發生戰爭，也是美國的目標。馬英九指出，如果我們把兩岸關係處理好，是可以避免避免戰爭，「中華民國的領導人，要有信心和決心兩岸不會發生戰爭，而不是發生戰爭才問，台灣可以撐幾天」，當觀念改過來，或許我們才有機會取得和平，我們對未來台灣領導人的期待是如此，而不是在選邊站中展現小智慧，得到一些小確幸，而不能真正解決台灣的問題。

針對台灣如何處理兩岸主權與定位問題，馬英九指出，還是要回歸九二共識、一中各表。

馬英九認為，民進黨遭遇到了問題，必須把籌碼都放在美國身上，這是有點危險的。圖為蔡英文2018年在美國發表演說。（資料圖片）

馬英九更當着江啟臣的面指出，現在有些年輕人聽到九二共識就怕了，說九二共識過時了，可是問題是，如果如果沒有九二共識，你怎麼回到2008年到2016年的局面，此時馬英九更看着江啟臣的方向說，「難道你不希望恢復嗎？」馬英九說，儘管一中各表、九二共識也只能做到大致上的處理，並未完全解決，可是有這個基礎後，兩岸才能談點別的。

不過馬英九也強調，他也要告訴大陸，只談一中，不談各表是行不通的，假如只談一中，不談各表，這就違背了九二共識的精神，畢竟九二共識背後的精神就是擱置爭議、共創雙贏。

馬英九進一步說明，國民黨雖然現在不執政，但也要提出一個方案，來處理兩岸的問題，讓年輕人聽得懂、信得過，而且能夠接受，「如果我們能夠努力，我們是做得到的。」馬英九分析，今天批評九二共識，說要把他丟掉，你又用什麼東西來取代？如果沒辦法取代，能否想想看，如何在舊有的基礎上，找到雙方可以溝通的機會。

馬英九認為，不僅大陸要重新拿起各表，絕對不能丟掉，台灣方面也要支持一中，「畢竟中華民國憲法就是一中憲法，對我們來講不吃虧，沒有親中賣台，這解釋得通的」，這招不做的話，台灣很難撐下去，會一步步被腐蝕。

最後，馬英九也感歎，當初對岸提出兩制台灣方案後，被蔡英文撿到槍，把九二共識與一國兩制進行連結，可是看在他們眼裏，九二共識和一國兩制根本是兩個東西，一個統一前的安排，一個是統一後的安排，可是國民黨卻沒有出來講清楚，中共也沒有加以澄清，加上去年六月香港反修例發生，國民黨踩的立場不明確，對此，黨內應該要加以檢討。