美軍電子偵察機現身台灣南部海域　本月第11度在台周邊飛行

台媒《中央社》報道，專門追蹤飛機動態的Twitter帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）顯示，美軍一架EP-3E電偵機今天（21日）出現在台灣南部海域，由東向西飛行。

US Navy EP-3E 157318 callsign TV519 operating over the South China Sea pic.twitter.com/BSJoeceCEt — Aircraft Spots (@AircraftSpots) April 21, 2020

報道稱，根據台灣國防部及「飛機守望」公開揭露的訊息，今天是4月以來，美軍第11度在台灣周邊飛行。

第一次是4月8日的RC-135U電偵機；第二次是10日的RC-135U電偵機；第三次是11日的EP-3E電偵機；第四次是12日的EP-3E電偵機；第五次和第六次都在13日，分別為RC-135W電偵機和P-3C獵戶座反潛機；第七次是14日，同樣是P-3C；第八次是15日的RC-135W；第九次是17日的RC-135U；第十次是18日的P-3C；第11次則是今天的EP-3E。

日本方面在4月10日偵監到遼寧艦航母戰鬥群，出現在宮古海道，朝向太平洋以南前進。（Facebook @ 防衛省統合幕僚監部 ）

台灣國防部此前發布消息稱，偵獲解放軍轟-6、空警-500、殲-11等各型機，在本月10日上午於台灣西南方海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋後，即循原航路返回駐地。當日中午，美軍一架RC-135U電子偵察機經巴士海峽飛往大陸沿海方向。

此外，大陸遼寧艦航母戰鬥群編隊在11日由東海航經日本宮古水道後，12日由台灣東部外海航經南部海域持續南駛。台方強調，台軍運用聯合情監偵系統，全程掌握，並完成相關應處作為。

據悉，遼寧號航母戰鬥群在10日開始出發，美國海軍的勃克級導向飛彈驅逐艦「貝瑞號（USS Barry , DDG 52）」同日下午航行經過台灣海峽執行一般航行任務，並於11日凌晨離開台灣周邊海域。

（綜合報道）