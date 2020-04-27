【錢櫃起火】柯文哲：全面清查台北市卡拉OK及戲院安全規範

台灣知名卡拉OK連鎖店錢櫃，位於台北市林森北路的分店周日（26日）因火警導致多人死傷。台北市長柯文哲今天（27日）提出善後工作，包括將全面清查台北市境內的卡拉OK、戲院是否合乎公共安全規範。

柯文哲還提出，成立專案關懷小組，以協助傷亡者；請社會局與法務局成立專案小組，協助受害者與業者處理賠償相關事宜；將案發所有的鑑識資料移轉給檢調，並針對事證明確的部分，由建管處與消防局先對業者進行從重處分。

台北市政府發布災情概要。（台北市政府提供）

對於有輿論質疑他為何火警發5小時後才抵達現場，柯文哲表示，他44月25日去高雄參加台灣民眾黨的活動，翌日受邀到訪屏東縣枋寮鄉，當地因農漁產受到疫情影響，希望能請台北農產公司與當地建立起一個直銷系統，屬於市政行程，而他也在得知火警後儘速趕回台北。

錢櫃火警案的發生，也使得台北大巨蛋的公共安全議題再度受到關注。柯文哲重申，市府對於大巨蛋的公共安全標準長期一致，並不會特別刁難與放火，廠商依照程序來申請即可，況且市政府的每次審查過程均是錄音、錄影與直播，也是公開透明。

台北市長柯文哲。（台北市政府提供）

根據台北市消防局簡報指出，錢櫃火警事發現場不論是「室內消防栓設備消防泵浦」、「室內消防栓設備」、「自動撒水設備主閘閥」、「室內排煙設備」等消防安全設備均處於失能情形，導致本次傷亡的憾事，但由於火災起源與究竟是誰關掉消防安全設備，均已交由檢調進行調查，故台北市消防局長吳俊鴻也在記者會上指出，基於偵查不公開，他無法在此說明。