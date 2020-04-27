【錢櫃起火】親歷者聞怪味懷疑有人吸毒　報警才知失火斥罔顧人命

台北市中山區林森北路的錢櫃卡拉OK旗艦店周日（26日）上午近11時發生3級火警，造成多人死傷。一名自稱是親歷倖存者的網民在網絡表示，自己當時聞到燒塑膠味，懷疑是有人吸食毒品「K仔」（氯胺酮），報警才獲知失火，令其相當錯愕，怒斥店家「罔顧人命到極點」。

親歷者聞怪味懷疑有人吸食「K仔」(圖），報警才知發生火警。（示意圖／資料圖片）

這場事故是台北市25年以來最嚴重的火災，市消防大隊指出，經初步調查後，發現錢櫃因進行電梯工程，把排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等5項消防設備全部都被關閉，「是嚴重的人為疏失，也絕對違法」。

該名網民在批踢踢（PTT）討論區發文，自述是現場逃出來的消費者之一，表示在現場唱歌到一半，就聞到燒塑膠味，還以為是有包廂在吸食「K仔」，於是打電話報警請警方過來，「然後警方回電說是失火了，要我們趕快逃生。」話畢看到白色的淡淡煙霧不斷從冷氣出風口冒出，「一打開包廂門，走廊全都是臭得要死的白煙」。

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雖然這名網民和朋友幸而跟着人群順利逃出，但仍怒斥：「真的真的很痛苦，也很幸運，因為這層樓不是起火點」、「有種施工就不要營業」、「第一次看到火災現場這麼『安靜』，沒警報、沒灑水、沒紓困」、「該怎麼對亡者和我們這些消費者賠償，真的太誇張了！」

工程師生命最後一刻 打電話向父母告別

現場另一名34歲的林姓工程師在火警時打電話回家，表示自己可能無法逃出生天，隨後命喪火場。家屬受訪表示，林男當時打電話回家給雙親，說他被燒到，可能逃不出、很遺憾。林男在電話內哭得很慘烈，父母在電話的另一頭也哭的很傷心。家屬當日下午到台北認屍並製作筆錄，林母受訪表示，真的遇到了，也只能這樣。

（綜合報道）