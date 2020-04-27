英國經濟智庫：預期ECFA將延續　若斷台灣經濟將陷「非常的危機」

英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）2020年4月完成「新冠病毒對亞太經濟衝擊」（THE ECONOMIC IMPACT OF COVID 19 IN ASIA PACIFIC）報告，報告中特別提及兩岸已簽署十年的ECFA。報告預期ECFA將會在今年的八月後續延下去；但他們也同時表示，如果這個續延沒有實現，則台灣經濟將陷入非常的危機(particular risk）中。

英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）「新冠病毒對亞太經濟衝擊」（THE ECONOMIC IMPACT OF COVID 19 IN ASIA PACIFIC）報告。（截圖）

在這份長達23頁的報告中，牛津經濟院認為「中國與亞洲將在2021年迎來強勁經濟復甦」，它還預測，今年的全球的「封城」（lockdowns）效應目前僅止對台灣的GDP造成0.6%的收縮。至於台灣今年下半年的經濟表現是否烏雲罩頂，端視ECFA是否能延續而定。如果ECFA未能續延，台灣的經濟會面臨一場不知結果的「大風吹」。

牛津經研院認為，中國大陸以武漢為試點的作法，包括逐步解封、逐步解除限制，但同時維持民眾對新一波的可能疫情爆發保持警覺，這種平衡將有助於情勢的進一步緩解與經濟的復甦。牛津經研院對中國大陸的經濟復甦樂觀，認為中國大陸2020年的經濟將出現多年來的首度負成長，數值將是-0.2%；但2021年成長將為9%。也因此，如果ECFA得以持續，2021年台灣經濟表現將可望隨着中國大陸的帶動迎來六年的新高，到時台灣GDP的增長達3.6%。

英國牛津經濟研究院做出GDP預測，中國的成長可能帶動香港、台灣等的GDP成長。 （截自「新冠病毒對亞太經濟衝擊」報告）

牛津經研院指出，自三月底起，全球超過100個國家都採取了某種形式的「封城」策略，同時採取若干貨幣與財政政策，這些政策的焦點不僅應當下支撐經濟表現，更應着眼於疫情流行過後所將面臨的問題。

英國牛津經濟研究院是英國牛津大學於1981年投資成立的機構，專門提供經濟預測與模型推估給英國的企業、金融機構，已全面遍及到全球200個國家、7000個城市等。